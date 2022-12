La cinta Oppenheimer ha dado mucho que hablar sobre su argumento y los hechos históricos que abordará la película dirigida por Christopher Nolan que contará con una gran puesta en escena y un elenco lleno de estrellas que incluye al actor Robert Downey Jr.

¿Cuál es la fecha de estreno de Oppenheimer?

Durante el último tiempo, se han revelado nuevos detalles del largometraje, entre ellos, su fecha de estreno que será el día 21 de julio de 2023.

El rodaje de la producción fue bastante secreto y muy cauteloso, pero se sabe que se inició en la primera mitad de este año 2022. Pese al misterio que giraba en torno a la cinta, por fin se confirmó su fecha de lanzamiento a la gran pantalla.

¿Cuál es la sinopsis de Oppenheimer?

La producción cinematográfica se plantea contar la historia del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, al frente del Laboratorio de Los Alamos y del proyecto Manhattan que desembocó en la invención de la bomba atómica.

El film se basará en el libro ganador del Pulitzer titulado American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, el cual fue escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. El libro se publicó en el año 2005 cuando Nolan decide escribir su adaptación.

La sinopsis oficial del libro dice:

"J. Robert Oppenheimer es una de las figuras icónicas del siglo XX, un físico brillante que lideró los esfuerzos por construir la bomba atómica para su país en tiempos de guerra, y que luego se vio enfrentado a las consecuencias morales del progreso científico. En esta magistral y aclamada biografía de veinticinco años de preparación, Kai Bird y Martin Sherwin capturan la vida y la época de Oppenheimer, desde su carrera temprana hasta su papel central en la Guerra Fría. Esta es la biografía y la historia en su máxima expresión, fascinante y profundamente informativa".

¿Cuál es el reparto de Oppenheimer?

Cillian Murphy (Peaky Blinders) será el encargado de darle vida a Robert Oppenheimer. La elección de este interprete aumenta las expectativas en torno a la producción.

Su elenco le sigue nombres populares: Junto al protagonista, el elenco principal está compuesto por: Robert Downey Jr. (Lewis Strauss) y Emily Blunt (Katherine). También se suman Florence Pugh, Rami Malek y Matt Damon.

Es decir, solo estrellas de Hollywood participarán en esta super producción que muchos estarán esperando. Y es que las cintas de Nolan, nunca pasan desapercibidas.