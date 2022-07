Todo estreno de Christopher Nolan se convierte en un gran evento y Oppenheimer, por su historia además de su elenco, no será menos que una película realmente explosiva. Al menos así lo promete el nuevo teaser trailer revelado este jueves por Universal Pictures.

La entrega se adentra en la historia del físico J. Robert Oppenheimer y su papel como desarrollador de la catastrófica bomba atómica, en una trama que encuentra su luz guía en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin.

Cillian Murphy (Peaky Blinders) tiene el rol principal de la película, mientras que en el elenco lo acompañan otras figuras como Kenneth Branagh, The Boys star Jack Quaid, Matthew Modine, Dane DeHaan, Florence Pugh y Josh Hartnett.

Pero el listado de estrellas no termina ahí, también están en la trama Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Benny Safdie, Michael Angarano, Rami Malek, Dylan Arnold , David Krumholtz y Alden Ehrenreich.

La película también tiene la particularidad de ser la primera colaboración de Nolan con Universal Pictures, después de que el director se molestó con la decisión que tomó su eterno colaborador Warner Bros. de estrenar todas sus películas en el streaming HBO Max durante 2021, sobre todo después del precario desempeño de Tenet.

Oppenheimer tiene proyectado su estreno para el 21 de julio de 2023.