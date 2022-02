Oppenheimer, el proyecto cinematográfico en el que se encuentra trabajando actualmente Christopher Nolan, película ambientada en la Segunda Guerra Mundial centrada en el "padre de la bomba atómica", acaba de revelar su primera imagen.

La producción, que será una adaptación del libro ganador de Pulitzer, American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y Martin J. Sherwin, será protagonizada por Cillian Murphy, a quien hemos visto detrás de Tommy Shelvy en Peaky Blinders.

La historia mostrará como Oppenheimer jugó un rol primordial en la creación de armamentos atómicos, pero posteriormente hizo lobby para establecer el control internacional del poder nuclear, a la vez que se opuso a la creación de la bomba de hidrógeno.

Además de Murphy, el elenco está compuesto por Emily Blunt como la bióloga y botánica Katherine “Kitty” Oppenheimer, Matt Damon como el general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, comisionado fundador de la Energía Atómica de EE. UU. Comisión. Florence Pugh interpreta al psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta al físico teórico Edward Teller, Michael Angarano interpreta a Robert Serber y Josh Hartnett interpreta al pionero científico nuclear estadounidense Ernest Lawrence.

Eso no es todo, porque recientemente se incorporá a sus filas el actor Kenneth Branagh (Belfast), sin embargo, todavía no se conoce el papel que jugará en la cinta.

Mira la imagen de Cillian Murphy en Oppenheimer de Christopher Nolan

Como una manera de anunciar el comienzo de la fotografía de Oppenheimer, se reveló una fotografía donde se puede ver a Murphy como J. Robert Oppenheimer. En ella se le muestra mirando fijamente mientras fuma un cigarro. Revísala a continuación:

Oppenheimer se estrenará en cines el próximo 21 de julio de 2023.