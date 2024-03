Anoche se llevó a cabo una nueva edición de los Premios Oscar, en la que pudimos saber cuáles fueron las películas ganadoras e intérpretes que se llevaron el galardón.

De ese modo, Christopher Nolan y su última cinta Oppenheimer, arrasó en la ceremonia cinematográfica, llevándose el primer lugar en diversas categorías. El film que retrata al creador de la bomba atómica le otorgó a Cillian Murphy su primer Oscar en la categoría Mejor Actor Principal.

“Para bien o para mal vivimos en el mundo de Oppenheimer, así que me gustaría dedicarle este galardón a los que luchan por la paz en todo el mundo”, expresó en su discurso Cillian Murphy.

La película fue rodada con cámaras IMAX y contó con un brillante reparto. El film narró de forma brillante una secuencia histórica sobre la intimidad del científico “destructor de mundos” y el posterior contexto de Guerra Fría en el que se ve “en la mira” por su anterior militancia en el Partido Comunista.

Por ese lado, si no viste la película en la pantalla grande, pues no te preocupes, porque existe una opción de ver online que no te puedes perder.

¿Dónde ver Oppenheimer online?

La película aún se encuentra disponibles en carteleras de cine. Por otro lado, también está disponible en opción comprar y arrendar en las plataformas Amazon Prime Video o Apple TV+.

¿Llega a Max?

De acuerdo al medio TVLaint.com, aseguran que el film llega a la plataforma streaming de MAX (ex HBO Max). Esto debido a que el streaming tiene un acuerdo con las cintas de Warner Bros. Discovery y Universal Pictures.

Su estreno sería para el día sábado 27. Hasta el momento no hay nada oficial, por tanto estaremos al tanto de novedades del estreno.