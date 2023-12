Este año estuvo marcado por grandes estrenos cinematográficos como, Oppenheimer de Christopher Nolan, Barbie de Greta Gerwing, entre otros. Asimismo, también llegó a la pantalla grande la nueva película del cineasta Martin Charles Scorsese, “Los Asesinos de La Luna”, protagonizada por Robert de Niro y Leonardo Dicaprio, la cual tuvo una buena recepción de la crítica y cuenta una verdadera historia sobre el asesinato de culturas nativas en Estados Unidos.

Por ese lado, cabe señalar que el film llegó a una conocida plataforma streaming para que pueda ser disfrutada desde la comodidad del hogar. Si no sabes cuál es, pues te contamos todos los detalles que necesitas saber de este lanzamiento.

¿Dónde ver Los Asesinos de La Luna online?

El film podrá ser visualizado por la conocida plataforma Amazon Video. La película tiene estreno el día 06 de diciembre. Eso sí, el largometraje está disponible para rentar o comprar en la Tienda Prime Video.

Además, también existe la posibilidad de comprarla por Apple TV.

¿De qué se trata Los Asesinos de la Luna?

Según la descripción del sitio, la cinta trata lo siguiente:

“En el siglo XX, la Nación Osage se volvió rica gracias al petróleo. Sin embargo, su fortuna atrajo a intrusos blancos que extorsionaron y robaron a los Osage, antes de recurrir al asesinato. Esta película narra una épica saga criminal del oeste, donde el amor real se mezcla con la traición“.

¿Qué dijo la crítica sobre Asesinos de la Luna?

La película “Los Asesinos de la Luna” parece encaminarse hacia los Premios Oscar 2024, al menos eso insinúa su evaluación en Rotten Tomatoes.

No solo ha recibido una destacada aprobación por parte de los críticos, sino que también cuenta con una calificación notable del público en el sitio.

La obra cinematográfica de Martin Scorsese ostenta un impresionante 92% de aprobación por parte de los críticos y un 85% por parte del público.

Asimismo, las reseñas favorables para “Los Asesinos de la Luna” en Rotten Tomatoes abarcan diversos aspectos, desde elogios al director hasta la apreciación de la composición general de la película.

Por un lado, El Tribune News Service indica lo siguiente de Los Asesinos de la Luna, “La película es profundamente conmovedora, a la vez aleccionadora y enfurecedora.”

En Reel Reviews señalan que no es la mejor pelícua de Martin Scorsese, “Pero, aun así, es una muy buena película (como ocurre con los esfuerzos de “segundo nivel” del director).”

Por último, en Battle Royale with Cheese mencionan que “Killers of the Flower Moon es otro triunfo de uno de nuestros mejores directores vivos.”

Parece que señoras y señores, efectivamente es cine.