Este año 2023 estuvo marcado por grandes estrenos cinematográficos, siendo los más destacados, “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig y “Oppenheimer” de Christopher Nolan. De ese modo, la cinta protagonizada por Margot Roobie, adelantará su estreno online.

¿Barbie llega a HBO Max?

Es un hecho, Barbie llegará pronto a la cartelera de la plataforma streaming. Hasta el momento no se ha confirmado el día de su estreno, sin embargo, el anuncio se volvió oficial, debido a que MAX lo confirmó a través de su red social Twitter.

Por ese lado, sabemos que muchos seguidores de la película quieren saber el día específico de su estreno, asimismo, lo que podemos estimar, es que el film estará en unas semanas, posiblemente en una o dos, si los cálculos no nos fallan. Aunque la regla de los 3 meses sugiere que deberíamos verla hoy, no creemos que eso sea realidad. Además, la cuenta oficial de Twitter nos ha mencionado “pronto” al referirse al largometraje protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, por lo que apostamos como opciones el 24 de noviembre o el 1 de diciembre las posibles fechas.

¿Cuál es el argumento de “Barbie”?

La película aborda la historia de cómo Barbie es desterrada de Barbieland, llevándola a decidir vivir en el mundo humano en busca de su propia felicidad y para descubrir más sobre su identidad.

Respecto a este largometraje, durante una conversación con Fotograma, su directora Greta Gerwig, explicó detalles en la etapa de filmación, refiriéndose a sus intenciones con el film y cómo los actores protagonistas debían desenvolverse.

“Para mí era fundamental que la película fuera divertida. Cuando hablaba de ello con Margot (Robbie) y Ryan (Gosling) les decía que no quería que se rieran de los personajes e hicieran chistes sobre ellos mirándolos desde fuera. Pretendía que el humor surgiera de lo en serio que se toman a ellos mismos. Para mí, cuanto más serios estuvieran en sus papeles, más gracioso resultaba todo”.

Sobre la personalidad de Barbie, algo nunca antes pensando en el imaginario de la muñeca, la cineasta comentó el proceso creativo de su identidad.

“Creo que para ella fue un reto como actriz porque al principio de la película vive básicamente en un mundo sin fricciones, no hay diferencia entre su interior y su entorno. Por no hablar de que hay mucha gente que tiene una idea sobre Barbie, no existe como alguien individual. Y de ahí, pasa a una especie de autoconciencia, de separación de sí misma. Es como cuando Adán y Eva de pronto se dan cuenta de que están desnudos y empiezan a pensar en largarse del jardín. He utilizado ese mecanismo, pero para la actriz es complicado, porque tiene que construir su propio camino. Al principio Barbie no quiere nada, está bien con todo lo que tiene alrededor, no tiene conflicto. Y no tengo ni idea de cómo ella lo encontró en su interior, pero en cuanto lo hizo, lo supimos. Margot hizo ese clic en su psicología y supo interpretarlo de una manera nada obvia”.

¿Cuál es el reparto de “Barbie”?