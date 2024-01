¿Cuándo se estrenan? Las películas que la rompen en los premios y aún no están en cines

Comenzó con todo la temporada de premios en Hollywood y desde ya estamos viendo a los filmes favoritos del último año con las nominaciones. Y es que a parte de Barbie y Oppenheimer ya tenemos una lista larga de películas nominadas que también encantaron a la crítica el último año.

Varías de ellas como Killers of the Flower Moon y Maestro ya se estrenaron en diversas plataformas de streaming o incluso en cines y se pueden disfrutar. Pero hay otras pocas que aún no llegan a los cines y tampoco se encuentran disponibles en streaming que han sido aclamadas y bastante nominadas en los premios ya pasados.

Es por esta razón que a continuación te traemos una lista con la fecha de estreno de estas películas que suenan como posibles nominadas a los Oscar y que también han recibido nominaciones a premios como los Globos de Oro y los Critics Choice Awards.

¿Cuándo se estrenan en cines las películas que la rompen en las premiaciones?

Como ya te mencionamos son varias las películas que ya se estrenaron pero hay algunas pocas que aún no llegan a los cines pero ya tienen fecha de estreno en Chile y Latinoamérica. A continuación puedes encontrar una lista con la fecha de estreno de las películas:

Anatomía de una Caída

La gran ganadora de los Globos de Oro Anatomía de una Caída se estrena en los cines de Chile y Latinoamérica el próximo 1 de febrero. Puedes revisar la sinopsis y tráiler a continuación:

“Sandra, una escritora alemana, vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o de un homicidio. Sandra es arrestada y juzgada por asesinato, y el proceso pone su tumultuosa relación y su ambigua personalidad en el punto de mira“.

Vidas Pasadas

Otra de las nominadas a grandes premios es Vidas Pasadas. La cinta dirigida por Celine Song se estrena en los cines chilenos el próximo 1 de febrero de 2024 y a continuación puedes revisar la sinopsis y su tráiler.

“Nora y Hae Sung, dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se separaron cuando la familia de Nora, que entonces tenía solo 10 años, emigró desde Corea del Sur a Canadá. Muchos años después, cuando Nora está estudiando teatro en Nueva York, ambos se reencuentra con él online, y pasarán juntos una semana que les enfrentará al amor, al destino y a las elecciones que componen una vida“.

Pobres Criaturas

Con Pobres Criaturas Emma Stone obtuvo un Globo de Oro y gracias a su actuación así como también la de sus compañeros de cast es que la película ha sido aclamada. La cinta se estrena el próximo 1 de enero en los cines de Chile y Latinoamérica.

Puedes revisar el tráiler y sinopsis a continuación:

“Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Wedderburn, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación“.

Secretos de un Escándalo

Natalie Portman y Julianne Moore sorprendieron a la crítica con May December por esto la cinta ha tenido unas cuantas nominaciones en diversos premios durante esta temporada.

La película llega a los cines de Chile y Latinoamérica el próximo 25 de enero aunque en algunos cines del país la cinta llegará recién el 22 de febrero.

“Veinte años después de que el mediático romance entre Gracie Atherton-Yu y su joven marido Joe escandalizara al país, con sus hijos a punto de graduarse en el instituto, se va a rodar una película sobre su historia. La actriz Elizabeth Berry pasará un tiempo con la familia para intentar entender mejor a Gracie, a la que va a interpretar, provocando que la dinámica familiar se deshaga bajo la presión de la mirada exterior“.

Zona de Interés

Otra de las películas que llama la atención de los cinéfilos es Zona de Interés y es que la cinta ya es una de las favoritas para ser nominada a los Premios Oscar 2024. Al igual que otras favoritas la cinta se estrena el próximo 1 de febrero en cines y a continuación puedes revisar su sinopsis y tráiler oficial.

“El comandante de Auschwitz Rudolf Höss y su esposa Hedwig se esfuerzan en construir una vida de ensueño para su familia en una casa con jardín cerca del campo“.