Nuevos estrenos se asoman al catálogo del sitio Netflix. Ahora, podremos ver una película protagonizada por el conocido actor Bradley Cooper, “Maestro”, quien da vida al compositor y pianista Leonard Bernstein, y cuenta con productores como Martin Scorsese y Steven Spielberg.

Berstein es un creador reconocido en Estados Unidos, siendo uno de los directores de orquesta más importante de la historia, y el autor de la música de “West side history”.

Descubre todos los detalles de la cinta biográfica a continuación.

¿Cuándo se estrena Maestro en Netflix?

¡Atención fanáticos del cine! Debemos contar que el estreno de “Maestro”, dirigida por el mismísimo Bradley Cooper, se estrena el día 20 de diciembre en la querida plataforma streaming.

¡No digas que no te avisamos! Para que agendes la fecha donde sea y veas el estreno de una película que aborda la historia del compositor.

Cabe señalar que el film está considerada como candidata a la próxima premiación de los Oscars 2024. A continuación, te contamos de qué se trata la cinta.

¿De qué se trata Maestro en Netflix?

Según la sinopsis oficial, “Maestro” relata “la compleja historia de amor de Leonard y Felicia, una historia que abarca más de 30 años, desde el momento en que se conocieron en 1946 en una fiesta y continúa a través de dos compromisos, un matrimonio de 25 años y tres hijos”.

Cabe señalar que la película ha sido un hecho emotivo para la familia del pianista y creador musical. En conversación con Classic FM en 2022, Jamie Bernstein, hijo de Leonard y Felicia, dijo: “En realidad, nos conmueve mucho que no sea una película biográfica, estrictamente hablando, no cuenta la historia de Leonard Bernstein desde el nacimiento hasta la muerte. No es ese tipo de película en absoluto”.

“Es un retrato del matrimonio de nuestros padres, por lo que se trata de algo muy específico y muy personal para nosotros. Estamos realmente impresionados por el hecho de que este fue el aspecto de la historia en el que Bradley decidió centrarse y estamos muy entusiasmados con la actriz que interpretará a nuestra madre”, agregó.

¿Cuál es el reparto completo de Maestro en Netflix?

El elenco es el siguiente:

Bradley Cooper como Leonard Bernstein

Carey Mulligan como Felicia Montealegre

Jeremy Strong como John Gruen

Matt Bomer

Maya Hawke como Jamie Bernstein

Sarah Silverman como Shirley Bernstein

Michael Urie como Jerome Robbins

Gideon Glick como Tommy Cothran

Sam Nivola como Alexander Bernstein

¿Quién fue Leonard Berstein?

Leonard Bernstein, quien fue un músico destacado en la esfera pública de su época, se destacó como compositor, director de orquesta, pianista prolífico, autor exitoso y defensor de la música. Todas estas facetas se fusionaron en una única personalidad.

Se describe como un intérprete de la expresión. Su carácter y personalidad lo impulsaron a destacarse tanto en la fama como fuera de los escenarios, donde hasta el punto de trascender en la cultura popular de sus tiempos, participando en televisión en una serie de 53 programas titulada Concierto para jóvenes en la cadena CBS, espacio donde explicaba las piezas para todos los públicos.

Además, una de esas lecciones fue útil para promover su labor divulgativa a través de grabaciones por las que obtuvo un Premio Grammy.

El compositor creó tres sinfonías, dos óperas y cinco musicales, incluyendo West Side Story. Su entrada al mundo de las bandas sonoras se debió a Elia Kazan, quien lo seleccionó para La ley del silencio, lo que le valió una nominación al premio Oscar. De ese modo, el pianista abordó una amplia variedad de géneros musicales, desde lo secular hasta lo religioso, mostrando en cada campo su apasionado compromiso con su obra.