Netflix reveló este lunes las primeras imágenes de "Maestro", una nueva película biográfica que tendrá como protagonista a Bradley Cooper en el papel del legendario compositor de Broadway Leonard Bernstein.

La producción que tiene como productores a Martin Scorsese, Steven Spielberg, entre otras personas, incluído el propio Cooper, abarcará más de 30 años de historia.

El drama contará su debut como director en la Filarmónica de New York a los 25 años, cuando tuvo que reemplazar a un colega enfermo; pasando por la portada de The New York Times, la escritura de la partitura de On the Waterfront, que fue nominada al Oscar; hasta su activismo en el movimiento de derechos civiles.

En Hollywood es conocido por componer la partitura de West Side Story, sin embargo, el hilo conductor de la nueva película será la compleja historia del matrimonio entre Bernstein y su esposa Felicia Montealegre, interpretada por Carey Mulligan.

¿Cuándo se estrena Maestro?

La producción que cuenta también con la participación de Matt Bomer y Maya Hawke comenzó recientemente por lo que se espera se estrene en algún momento del 2023.

¡Mira las fotografías de Bradley Cooper como Leonard Bernstein para Netflix!