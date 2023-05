Las sensaciones de Martin Scorsesse por Killers of the Flower Moon, su posible última película

El destacado cineasta Martin Scorsese, presentó su última obra cinematográfica Killers of the Flower Moon, en el prestigioso Festival de Cannes. La ocasión fue especial, ya podría ser la última producción del director. Por ese lado, la película ya obtuvo sus primeras críticas, siendo respondidas por Scorsese.

¿Qué dijo Martin Scorsesse por las primeras críticas de Killers of the Flower Moon?

Emocionado por su nueva obra, el director se refirió a los comentarios obtenidos por la cinta.

“Con Leo nos dimos cuenta de que no se trataba de hacer un ‘whodonit’ (novela policiaca tradicional), que no importaba tanto el quién lo hizo como la persona que no hizo nada. Así que decidimos no explicar toda historia desde el punto de vista del FBI. Y nos dimos cuenta de que el corazón de la película se encontraba en Ernest, que encarna el trágico vínculo de amor, confianza y traición que ha mantenido la gente blanca con los pueblos originarios. Porque no nos interesaba rodar una película cómoda sobre este tema. ¿Qué otra cosa puedo hacer a mi edad que asumir riesgos?”, comentó.

En lo que respecta la audiencia, la cinta fue ampliamente ovacionada. Las primeras críticas la han descrito como “obra maestra” y “redención al pecado original del pueblo estadounidense“.

¿Cuál es la sinopsis de Killers of the Flower Moon?

Según reportes, se indica que la sinopsis señala lo siguiente:

“Basada en el aclamado libro de David Grann, “Killers of the Flower Moon” está ambientada en Oklahoma en los años 20 y narra los asesinatos en serie de los miembros de la Nación Osage, que ocupaban una zona muy rica en petróleo. Esta sucesión de crímenes brutales más tarde se conocería como el “reinado del terror”.

¿Cuál es el reparto de Killers of the Flower Moon?

Leonardo Dicaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Louis Cancelmi, Tatanka Means, Michael Abbot Jr., Pat Healy, Scott Shepard, Jason Isbell y Sturgill Simpson. Los escritores de la película son Eric Roth y Martin Scorsese, mientras que los productores son Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi. Además, los productores ejecutivos son Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Somner, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer y Niels Juul.