Killers of the Flower Moon | Nueva película de Martin Scorsese ya tiene fecha de estreno

Tras el éxito de The Irishman (2019), Martin Scorsese se mantuvo alejado de la pantalla grande para embarcarse en una nueva producción. Se trata de la adaptación de The Killers of the Flower Moon, una de las películas más esperadas del presente año y que recientemente dio a conocer su fecha de estreno.

La producción protagonizada por Leonardo DiCaprio, sigue los miembros de la tribu Osage, quienes son asesinados en Estados Unidos en la década de 1920 en extrañas cirscuntancias, lo que desata una importante investigación del FBI que involucró a J. Edgar Hoover.

En 1919, los Osage todavía no estaban acostumbrados a la gran riqueza que recibían las regalías petroleras y al boom petrolero que estaba sucediendo a su alrededor. Burkhart es una persona codiciosa, quien se muda a Oklahoma desde Texas para trabajar en los campos petroleros.

Además de DiCarpio, el elenco está compuesto por Lily Gladstone, Robert De Niro, Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Tantoo Cardinal, Pat Healy, entre otros.

¿Cuándo se estrena Killers of the Flower Moon?

Recientemente, el guionista Eric Roth conversó sobre la nueva película en una entrevista con Indiewire, donde manifestó que Killers of the Flower Moon debutará en Apple TV+ durante el mes de noviembre del presente año.

Por el momento, ni Apple ni Paramount han confirmado esta información, por lo que habrá que esperar hasta conocer mayores detalles y su primer tráiler oficial.