Martin Scorsese advierte que "el arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado" por el llamado "contenido"

Hace un tiempo, el reconocido cineasta Martin Scorsese lanzó unas cuantas reflexiones en torno a las películas de Marvel, que evidentemente causaron revuelo entre los seguidores de la franquicia. Ahora, el cineasta volvió a entregar unas elocuentes reflexiones sobre cómo la noción de crear "contenido" está perjudicando el valor artístico del cine.

Según un ensayo escrito por el director en Harper's Magazine, "el arte del cine está siendo sistemáticamente devaluado, marginado, degradado y reducido a su mínimo común denominador, el 'contenido'".

Esto para luego exponer que "hace tan solo 15 años, el término 'contenido' se escuchaba solo cuando la gente hablaba del cine en un nivel serio y se contrastaba y se medía en función de la 'forma'".

"Luego, gradualmente, fue utilizado cada vez más por las personas que se hicieron cargo de las empresas de medios, la mayoría de las cuales no sabían nada sobre la historia de la forma de arte o incluso no les importaba lo suficiente como para pensar que deberían hacerlo", advirtió la mente tras alabados esfuerzos cinematográficos como "Taxi Driver" y "The Goodfellas".

El contundente artículo luego expone que "'contenido' se convirtió en un término comercial para todas las imágenes en movimiento: una película de David Lean, un video de gatos, un comercial del Super Bowl, una secuela de superhéroes, un episodio de una serie. Estaba vinculado, por supuesto, no a la experiencia cinematográfica, sino a la visualización en casa, en las plataformas de streaming que han llegado a superar la experiencia de ir al cine, al igual que Amazon superó a las tiendas físicas".

Scorsese también tuvo algunas palabras dedicadas a los servicios streaming, incluso a pesar de que trabajó con Netflix para crear "The Irishman" y actualmente tiene en marcha un proyecto de la mano de Apple TV. Si bien sus quejas con las plataformas digitales no son mayores, si cuestionó sus algoritmos.

Esto, apunta Scorsese, "ha creado una situación en la que todo se presenta al espectador en igualdad de condiciones, lo que suena democrático pero no lo es".

"Si los algoritmos 'sugieren' la visualización adicional en función de lo que ya has visto, y las sugerencias se basan solo en el tema o el género, ¿qué efecto tiene eso en el arte del cine?", cuestionó.