El conocido artista urbano nacional “Polimá Westcoast” estuvo presente en el programa “En La Nota” en donde se sometió a una actividad de “verdadero o falso” en donde respondió a distintas preguntas sobre sus colegas, pero además reveló una desconocida información sobre su gran éxito “Ultra Solo” en el remix.

En esa versión participaron Feid, De la Ghetto y la artista nacional Paloma Mami, sin embargo, la nominada a los Latin Grammy Awards no era la primera considerada, sino María Becerra, la popular cantante argentina.

María Becerra se bajó de Ultra Solo

En el programa, la entrevistadora le preguntó a Polimá si lo “ha picheado algún artista”, a lo que señaló sí, nombrando a la cantante detrás de hits como “Corazón Vacío” y “Adiós”.

“Ella iba al ‘Ultra Solo’, ella era la mujer y después, no sé, no pasó nada. Diosito hizo sus cosas”. Al ser consultado sobre si tenía algún rencor con ella al respecto, señaló que no.

Acerca de su gran éxito, el cual cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Spotify, le preguntaron sobre si tiene miedo de no sacar otro hit mundial al nivel de Ultra Solo, respondiendo que no.

Mientras que la máquina indicó que su respuesta era falsa. “Esta máquina la trajeron de Temu o de Shein”, a lo que la consultora dijo “esta es una máquina que dice la verdad”.

Revisa el momento a continuación

Las revelaciones de Polimá

Asimismo, durante la actividad, el artista fue consultado por su carrera y también sobre sus compañeros del género. “¿Crees que se te considerará en un futuro una leyenda de la música urbana chilena?”, a lo que respondió que sí, coincidiendo con lo que decía la máquina.

“¿Estás conforme con el desempeño de tu último álbum “De camino a Hermes”, al o que el artista señaló que no, siendo verdadero.

También en otra dinámica, tuvo la opción de comer cazuela de paloma o rankear, de acuerdo a mejor a peor voz, a los artistas Kidd Voodoo, Pablo Chill-e y Young Cister, decidiéndose de forma inicial probar el plato, sin embargo, tras la primera cucharada se arrepintió.

“Si, hermano, voy a responder. Todo tienen algo especial, ninguno de los tres cantan mal, los tres cantan nítido de hecho”, comenzó señalando.

“El Pablo cada vez tiene mejor vozarrón. El Kidd Voodoo canta muy bien, y el Cister cada vez está cantando mejor, cada vez sorprende más, porque yo lo conozco hace tiempo y ha mejorado mucho su calidad. Asique yo creo que va así en ese orden. El Voodoo, el Cister y el Pablo, pero él tiene lo suyo si”, explicó.