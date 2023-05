Las redes sociales vuelven a ser el centro de atención, está vez por los rumores de quiebre entre el cantante Marcianeke y la influencer Ignacia Michelson.

Esto se habría generado luego del lamentable fallecimiento del cantante Galee Galee, el intérprete “Dimelo Ma” compartió diversos mensajes en su Instagram tras la pérdida de su amigo y colega uno de ellos decía lo siguiente “que ganas de haberme ido contigo en estos momentos”, además durante un show Marcianeke señaló que aún no podía asumir la pérdida de su amigo. Este gran duelo al parecer fue un detonante para darle fin a su relación con la ex chica reality.

Pareja de Marcianeke se refiere a rumores de quiebre

Ni el cantante urbano, ni la influencer se han referido de manera explícita al término de su relación, sin embargo, Ignacia Michelson a través de sus historias de Instagram ha publicado diversas frases y citas dando a entender el quiebre con Marcianeke. “No me acordaba que dolía tanto” expresó la modelo.

Sin ganas de terminar con las especulaciones, la ex Acapulco Shore posteó diversos mensajes el primero en contra a las personas que la critican “Se me olvida que ustedes son Dios para venir a opinar de algo que no saben. Somos humanos todos, cada uno sabe como tratar de sanar su dolor de la manera que le parezca conveniente. Dejen de meterse en algo que no tienen idea”. También dio a entender que Matías Muñoz no se encontraba del todo bien y que siempre elegiría lo mejor para ella “Juzguen como quieran yo haré lo mejor para mi siempre. Si uno no está bien no puede estar bien con nadie”.

Además publicó en la noche de este lunes en su feed de Instagram una secuencia de fotos con la siguiente descripción: “Quien intenta ayudar a un brote a salir de la semilla, la destruye. Quien intenta despertar la consciencia en alguien que no se encuentra listo, lo confunde. Hay ciertas cosas que no pueden ser ayudadas y deben ocurrir de adentro, hacia afuera”.