Ignacia Michelson es uno de los rostros públicos más activos del momento. La joven influencer y chica reality conocida por su participación en Gran Hermano, reveló a un medio de comunicación que está acompañada amorosamente. Tras su mediática ruptura con Marcianeke, Nacha decidió viajar a Ibiza, una isla española, y al volver a Chile se encontró con el joven que ahora la hace pasar buenos momentos y sentirse querida.

Incluso, durante la conversación señaló que cuando ingresó al programa de Chilevisión lo hizo comprometida pero que, “obviamente esa parte no la mostraron. Obvio, yo parecía soltera dentro del encierro”.

Ignacia Michelson se encuentra acompañada y feliz

Durante una entrevista con LUN, Ignacia dio a conocer su estado amoroso, que la tiene viviendo “el día a día” con su persona especial. “Es lindo creer en el amor, lo que no es lindo es vivir por amor”.

“Osea, una cosa es pasarla bien y otra es sufrir por amor. O cuando se cambian los roles y que dejas de ser su pareja para ser su mamá, y tengas que estar cuidándolos. Eso es agotador”, declaró la joven infuencer.

Asimismo, Ignacia señaló que su compañero es chileno. “Siempre le gusté. Y como yo siempre he estado de novia , cuando terminé, apareció él”.

Por ese lado, la joven se encuentra feliz porque dio a entender que es una persona que la aporta en su vida y no es un obstáculo para ella en su diario vivir o en su trabajo. “Me entiende, me apoya, no me juzga, no es celoso. Él está realizado, no es inseguro, tiene las cosas claras”.

“No es conocido, así que prefiero no decir quién es. Pero una mujer como yo tiene lista de espera, pues. Termino con uno y viene el siguiente“, concreta Ignacia.

Ambos tienen la misma edad (30 años) y ya compartieron un viaje a Europa juntos, aunque indica que no se proyecta si no hay anillo en mano. “Si no hay anillo no me puedo comprometer“.