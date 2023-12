Hace ya un par de semanas que finalizó Gran Hermano Chile y hemos podido saber poco acerca de las finalistas del programa así como de Las Reinas Bellas. Hay que recordar que las tres reinas bellas eran Constanza, Ignacia y Scarlette, sumandose posteriormente Viviana, Skarleth y Bambino.

Se sabe que al parecer Constanza y Scarlette no tienen contacto mientras que la primera con Michelson ya se habrían encontrado en algunos eventos y además se habrían reunido recientemente.

Pero la polémica no está ahí y es que en una reciente entrevista con Ni Tan Basados Scarlette Gálvez reveló que durante la última BRESH se encontró con un famoso que resultó ser ex pareja de alguien conocido sin mencionar exactamente quién era.

Ante esto las redes sociales saltaron rápidamente diciendo que se trataba de Marcianeke, ex pareja de Ignacia Michelson, la que fue su amiga durante Gran Hermano Chile.

Responde al supuesto affaire

Recientemente Michelson respondió a las dudas de sus seguidores en sus historias de Instagram. Aquí aprovechó de responder preguntas sobre los rumores de Scarlette y Marcianeke.

Una de las preguntas que respondió la influencer fue “¿Qué opinas de lo que hizo Eskarcita de meterse con tu ex?” a lo que Michelson respondió que “Yo no opino…¡Cada uno con sus cosas claras, pues!”.

Posteriormente, una vez más le volvieron a preguntar sobre este hecho y la DJ sorprendió al decir que no tenía nada que opinar sobre la situación en sí.

“La verdad no tengo nada que opinar. Si lo hizo o no, no es mi problema. No peleo por hombres“, con este simple mensaje la modelo dejó claro el tema entre sus seguidores.

Sobre por qué respondía este tipo de preguntas la DJ destacó que es “Obvio” ya que el cantante de música urbana fue parte de su vida pero que “Me fui a Ibiza a los dos días de terminar. Ahí se olvida y supera todo“, cerró.

Finalmente, la influencer decidió no responder más preguntas sobre el tema y zanjó la conversación sobre este hecho en sus historias.

No quiso revelar quién es

Los rumores de este posible “romance” entre Scarlette y Marcianeke se dieron por la entrevista de la finalista de Gran Hermano en Ni Tan Basados pero crecieron más luego de que algunos usuarios de redes sociales dieran cuenta de que el cantante urbano le dio like a varias publicaciones de la influencer en su Instagram.

Igualmente en la entrevista de Ni Tan Basados la misma Eskarcita destacó que fue “una travesura, pero que no pasó nada” y que además se quería ahorrar malos entendidos así que por eso no quería revelar más información al respecto.

De igualmente la misma influencer no se ha referido al tema nuevamente en sus redes sociales ya que está concentrada en sus planes a futuro.