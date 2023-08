Una de las parejas más conocidas de la farándula chilena dieron a conocer su quiebre amoroso hace algunas semanas, finalmente Ignacia Michelson y Marcianeke tras varios meses de amor decidieron terminar su relación amorosa.

Tras semanas sin dar declaraciones la ex chica reality señaló cómo se encontraba luego de la separación. Conoce acá qué dijo Michelson sobre este intenso quiebre.

¿Qué dijo Ignacia Michelson sobre su quiebre con Marcianeke?

Fueron varios los rumores de término entre Marcianeke y Ignacia Michelson, hasta que la influencer y DJ confesó a través de su cuenta de Instagram la separación con el artista urbano.

Tras varias semanas Michelson conversó con Publimetro sobre su ex pareja y contó que se encuentra súper bien después del término.

“Mi corazón sana muy rápido. Osea, no sufro por amor, yo sufro por dinero. El amor ya quedó atrás hace mucho tiempo”, declaró. “Me encanta amar, cuando estoy con alguien amo un montón, pero cuando término al otro día ya se me olvidó”, sostuvo.

Además confesó las razones de su ruptura y dijo que “con Marcianeke terminamos bien. Yo lo quiero un montón, él sabe y yo sé que él me quiere un montón”. Sin embargo, “a su alrededor no le gusta como yo soy y a mi tampoco me gusta como es todo lo que tiene que ver con su alrededor. Entonces, eso hizo que no funcionaran las cosas”.

La chica reality también dijo que al principio Matías no se tomó de muy buena manera el distanciamiento “El se enojó mucho, porque es un hombre, ya sabes…. es muy celoso por cosas que conmigo no van”, explicó Michelson.

En cuánto a un posible regresó con el cantante urbano la modelo fue tajante y respondió:

“No, uno no vuelve y si las cosas no funcionan una vez… es muy difícil que vuelvan a funcionar de nuevo. Ya cometí ese error una vez y no lo voy a volver a cometer”.