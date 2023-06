Una de las parejas del momento son Ignacia Michelson y Marcianeke, sin embargo, la semana pasada la influencer confirmó a través de sus redes sociales que le habrían puesto fin a su relación amorosa. Michelson respondió en su Instagram asegurando que terminaron y que “tal vez ahora está lo suficientemente bien para poder estar solo”.

Algunos rumores indicaban que habrían terminado por una supuesta infidelidad por parte del cantante urbano con una tiktoker, sin embargo, la modelo de inmediato desmintió este rumor a través de su Instagram.

¿Ignacia Michelson volvió con Marcianeke a pocos días de terminar?

Durante una interacción con sus seguidores de Instagram la Dj volvió a responder dudas sobre su término y confesó que actualmente volvieron a ser amigos con el artista urbano Marcianeke.

Luego de esto según consignó LUN Nacha habría confirmado que se están dando una nueva oportunidad con el cantante, ya que Marcianeke asisitó el pasado viernes al Passapoga para ver a la DJ. Ante un posible regreso la ex chica reality señaló que “O sea, nos amamos, cuando hay amor todo se puede”, reconoció. “Estamos volviendo de a poquito”, complementa la bailarina.

Tras el retorno de la influencer al club nocturno confesó que “me encanta bailar, me gusta bailar cosas sensuales, me encanta el techno, la electrónica es mi pasión, soy DJ, eso es lo que más me mueve”. Y finalizó sin pelos en la lengua luego de su exitosa presentación “me pidieron otra vez, siempre quieren más de Nacha. No se aburren de mí”.