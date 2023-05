Algunas personas conocen a Ignacia Michelson por sus apariciones en los reality de MTV, su primera participación fue en Resistiré cautivando a cientos de personas debido a su carismática personalidad y luego participó en dos temporadas de Acapulco Shore siendo la única chilena en participar en un reality show de la famosa cadena de televisión.

Hace algunos meses hizo oficial su relación con el cantante urbano Marcianeke luego de participar en la gala del Festival de Viña 2023, la pareja ha ganado fama en redes sociales y ahora la influencer comentó cómo se conocieron y nació en amor entre el intérprete de “Dimelo ma”.

Ignacia Michelson comenta cómo comenzó su romance con Marcianeke

A través de su cuenta de Instagram Ignacia Michelson reveló cómo conoció a su actual pareja Marcianeke, señalando que el artista urbano “siempre le decía a la Adriana Barrientos que nos presentara”. Siguió contando la historia y comentó que “El Mati (Marcianeke) siempre le decía a la Adriana Barrientos que nos presentara o (le decía) ‘¿Qué onda la Michelson?’”.

También aseguró que al inició no tenía mucho interés y “Ahí yo no pescaba mucho, porque estaba en una relación”, aseguró, dando a entender que el cantante era el principal interesado al inicio. “Así que terminé esa relación y justo tocó un show juntos y yo no pude ir. Lo defendí en algo y ahí empezamos a hablar”, relató la ex Acapulco Shore.

Michelson fue clara en desmentir aquellos rumores que dicen que ella está con el cantante únicamente por interés y dinero comentando “mi familia me acostumbró a ser yo siempre la de la plata”. “Estoy harta de que digan que yo estoy con el Mati por su billetera. Quiero aclararles que mi familia es de mucha, mucha, mucha plata. Yo no tanto como ellos, pero me va muy bien” aclaró en la transmisión en vivo de Instagram.

Además señaló que realmente le gusta el cantante “estoy con él porque realmente me gusta, porque realmente nos llevamos de put* madre, él es mi complemento” finalizó la influencer chilena.