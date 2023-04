El cantante urbano Marcianeke sigue ganando popularidad no solo por su música sino que también por algunos sucesos que ha vivido en televisión, precisamente en TVN durante una entrevista en 24 horas, los periodistas le consultaron si le gustaban Los Beatles y si colabora con la desaparecida banda, a esto el intérprete de “Dimelo Ma” respondió “yo feliz si llego a compartir un día con ellos” posteriormente los animadores del programa se rieron y terminaron la entrevista.

La respuesta de Marcianeke generó repercusiones en las redes sociales, algunas personas se rieron de lo sucedido y otros defendieron al cantante debido a la pregunta que le hicieron en 24 Horas. Durante una profunda entrevista con La Tercera se le preguntó nuevamente sobre la entrevista en específico si recordaba la pregunta de Los Beatles y el cantante fue tajante con su respuesta.

¿Qué dijo Marcianake sobre la polémica pregunta sobre The Beatles?

En la entrevista con La Tercera le preguntan al cantante urbano sobre la polémica pregunta sobre Los Beatles y señaló que “Sí, bueno, yo sé que fue con la intención de… es que estaba bien esa entrevista, yo estaba sabiendo qué responder y todo, pero de repente los de la tele quisieron intentar pisotearme tirándome alguna talla. Me sentí pisoteado. De hecho, saliendo, los cabros me dijeron: ‘te hicieron una pregunta con el objetivo de hacerte cagar. Porque ibas bien’. Pucha, porque aún así, yo supe qué responder y todo. A mí me hicieron una pregunta y yo dije con quien sea (colaboro); si es cosa de ayudar, sí. Yo tampoco me voy a echar a morir por eso, no será la primera vez, siempre van a intentar pillar la quinta pata al gato, tratar de que, si vas para arriba, van a hacer lo posible por tirarte hacia abajo”.

En la misma línea le preguntaron si seguiría realizando entrevistas en elevisión lo que respondió con un tajante no “Para nunca más ellos, se cortan la mano solos. Yo soy de una pura vez no más. Si a la primera ya no, cagaste. Es blanco o es negro. Nosotros tratamos de ser bastante derechos para nuestras cosas, por eso nos ha ido bien. Hubo momentos en que fuimos súper desordenados, creyendo que estábamos haciendo las cosas bien, cerrados de mente, hasta que nos dimos cuenta de que en equipo se hacen mejor las cosas” señaló Marcianeke.