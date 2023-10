Gran Hermano sigue siendo tendencia en redes sociales por sus diversas polémicas, renuncias, amores, reingresos y por supuesto por su competencia. Esta semana pudimos ver el reingreso de Viviana, Lucas y Raimundo tras tres importantes renuncias en el reality de Chilevisión.

Una de las renuncias fue la de Ignacia Michelson, quién tuvo que dejar la casa debido a problemas de salud. A pesar de sus ganas de volver no fue parte del segundo repechaje y la modelo debió quedarse en Chile, para finalizar su tratamiento médico debido a una otitis que mantiene.

Sin embargo, cuándo ingresó la modelo revolucionó la casa estudio ubicada en Buenos Aires ya que confesó que conocía de antes a Francisca Maira y llegó de inmediato a enfrentarla. De hecho, cuando Fran se acerca a saludarla le dice “tú no me saludes, lo único falso que quiero son mis tetas, tú sabes por qué”.

Nacha Michelson no cuenta sobre su relación con Fran en Gran Hermano

Tras su ingresó Michelson le dijo unas cuantas verdades a Francisca, situación que no fue del agrado de la ex participante y finalmente Fran Maira se fue eliminada de la casa de Gran Hermano. Sin embargo, Fran volvió a ingresar a la casa estudio en el primer repechaje pero con la misma actitud sin tomar en cuenta a Nacha.

Luego de la renuncia de ambas al reality de Chilevisión, Ignacia realizó un live en Instagram donde se encontraban unidad 3.300 personas y la modelo señaló que “ella me conoce de los tiempos mozos, ósea ella es mucho más chica que yo y ella iba a la casa de una vecina mía en una casa por la playa, ella era mi fans así que hay se las dejo, siempre fue mi fans, siempre va a ser mi fans y nunca va a poder ser yo, jamás en la vida”.

En conversación con RedCarpet le preguntamos a Michelson sobre Fran y lo que había dicho en sus redes sociales y nos comentó lo siguiente:

“A ver ella habló muchas cosas de mí cuándo yo estaba adentro, ella nunca dice nada de frente absolutamente nada. Porque digo que es mi fans por que ella me lo reconoció, ósea yo no voy a decir cosas porque sí, ella fue y me dijo ‘yo te admiro mucho, me lo ha dicho un sinfín de veces, si se arrodilló ante mí y me dijo ‘me encantaría estar en un reality antes de que la llamarán para Gran Hermano, me decía ‘por favor llévame”.

Asimismo agregó que “la verdad es que cómo voy a pelear con ella si no me dice nada de frente, entonces yo no sabía que me había tirado mird* afuera que me dice que yo ya pase de moda, que yo la envidió a ella porque tiene el poto natural, para ella es definir a alguien por su culo con las tetas ahí no porque las dos las tenemos operadas”.

Además le preguntamos si en algún momento fueron amigas antes de ingresar al reality y Nacha nos comentó que: “nunca fuimos amigas pero si muy conocidas, nos veíamos en varias fiestas teníamos muchas amigas en común. Pero en verdad nunca la hice parte de mi círculo cercano, porque para ser de mi círculo tengo que tener demasiada confianza con alguien”.