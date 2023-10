El reality de Chilevisión Gran Hermano sigue dando que hablar en las redes sociales, y una de las salidas más inesperadas fue la de Ignacia Michelson quién debió renunciar por problemas de salud. La ex participante se encontraba con una fuerte otitis y además tuvo una fuerte reacción alérgica al comer un chocolate, por lo que no pudo continuar en la casa más famosa del mundo y regresó a Chile.

Debido a la renuncia de Fede, Francisca y Nacha la producción del reality de Chilevisión debió realizar un nuevo repechaje. Finalmente por decisión de sus compañeros y del público ingresaron a la casa estudio Lucas Crespo, Viviana Acevedo y Raimundo Cerda.

En el caso de la DJ y modelo no pudo ser parte de este reingreso ya que aún se encuentra en tratamiento médico debido a su actual estado de salud, sin embargo, sigue generando diversos comentarios luego de su participación en el reality.

Nacha revela que Jorge también anduvo detrás de ella en Gran Hermano

RedCarpet conversó con Ignacia Michelson para conocer su experiencia en este nuevo formato de reality donde son grabados las 24 horas del día y tienen transmisiones totalmente en vivo. Cabe recordar que Nacha participó en Resistiré de Mega y en dos temporadas de Acapulco Shore de MTV, dos formatos completamente distintos al de Chilevisión.

Luego de que Nacha ingresará a la casa más famosa del mundo comenzó una relación de amistad con Cony, Pincoya, y Jorge, sin embargo, ella nos comenta que se llevaba bien con todos sus compañeros de encierro.

Una de las relación más cercanas fue con Jorge con quién incluso tuvo una cita dentro del encierro, le preguntamos sobre su cercanía con él y el remember que tuvo el ex Mister Chile con su ex pareja Stephanie y nos respondió lo siguiente:

“Con Jorge siempre fuimos amigos fue mi contención allá dentro, no sé mostró tanto todos pensaron que yo solamente iba detrás de él, pero él también andaba detrás de mí ojalá lo muestren después algunas cosas ahí que no se vieron”.

Asimismo comentó “Obviamente decía que quería mucho a su ex novia que la extrañaba, pero también sentí que ya no siente lo mismo por ella, ósea sentí que tuvieron un remember pero dentro todo cambia, todo es diferente. Entonces eso lo vamos a saber cuándo es este afuera y vamos a saber si se queda o no con la ex, quién sabe si se queda con Skarleth no sabemos déjense sorprender, todo cambia dentro todo cambia”

En esa misma línea le consultamos en el caso de haber continuado en Gran Hermano, si cree que hubiera tenido algo más allá de una amistad con Jorge y nos señaló que:

“A ver te soy sincera, yo tengo novio, tengo un noviecito por ahí, entonces yo lo veía difícil eso porque yo ya lo había hablado dentro de la casa que tenía novio. Entonces siempre fue más contención, más de webeo de pasarlo bien, entonces así como si yo hubiese estado con él como una novia no sé”.