Nuevamente se vivió una semana intensa en Gran Hermano, luego de la salida de Skarleth Labra por el fallecimiento de su abuela materna, la renuncia de Francisca Maira por un viaje familiar y la renuncia de Ignacia Michelson debido a una fuerte reacción alérgica que la dejó con dificultades para respirar.

Tras varios días la DJ y modelo expresó su alegría por estar de vuelta en su casa junto a su familia, y además mencionó que tenía varios exámenes programados para saber su estado de salud, “Hola, mis reyes bellos, ¿Cómo están? Bueno, ya estoy en mi casa con mi tía favorita y mamá hermosa. Así que, hoy me toca día de descanso y mañana tengo muchos exámenes“, contó a través de sus redes sociales.

Ignacia Michelson habla de Fran luego de su salida de Gran Hermano

Luego de recuperarse de la mejor manera señaló que ”Ojalá recuperarme y volver en una repechaje, ¿puede ser, no?“, comentó Ignacia Michelson. Además aclaró algunas cosas que sus seguidores les han estado preguntando como por ejemplo su relación con Francisca Maira.

A través de un live de Instagram donde se encontraban unidas 3.300 personas Nacha dijo lo siguiente: “ustedes saben que a mi me encanta el chismecito, dije que no iba a hablar de ella pero ahora sí voy hablar algunas cosas de ella porque creo que cuándo ella entró en la segunda oportunidad ella no me dijo nada” refiriéndose a Fran Maira.

Además confesó lo siguiente: “ella me conoce de los tiempos mozos, ósea ella es mucho más chica que yo y ella iba a la casa de una vecina mía en una casa por la playa, ella era mi fans así que hay se las dejo, siempre fue mi fans, siempre va a ser mi fans y nunca va a poder ser yo, jamás en la vida”.

Asimismo finalizó diciendo que “Que mal que se crea empoderada y siempre ataque a las mujeres tratando a las otras despectivamente, igual que todas, se pasó se pasó”