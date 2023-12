Uno de los programas que no pasó desapercibido este 2023 fue Gran Hermano, el reality de Chilevisión de telerealidad que causó tendencia en los televidentes tanto como por sus participantes y por las discusiones entre ellos. Por ese lado, uno de los conflictos más conocidos fue la expulsión de Rubén tras tocar a Scarlette mientras dormía.

Por ese lado, el ex jugador tuvo que irse abruptamente de la “casa más famosa del mundo” y sin el espacio para emitir una declaración pública al respecto, incluso su nombre no se podía mencionar por otros integrantes y sus apariciones fueron sacadas de todos los resúmenes.

Asimismo, el reality acabó hace unos días y Rubén utilizó sus redes sociales para referirse al tema, dando a conocer que lo pasó mal y que pronto contaría su versión de lo sucedido. No obstante, aquellos dichos nunca llegaron, y durante este martes Rubén apareció para declarar sobre lo que pasó.

Rubén de Gran Hermano se refiere en redes por expulsión en Gran Hermano

El joven reapareció en redes para hablar sobre lo sucedido con la tercer finalista de Gran Hermano.

“Primero que todo, quiero ofrecer una disculpa a cada uno de ustedes, las personas que me han estado apoyando en todo este proceso”, señaló a través de sus historias de Instagram.

“Quiero mencionar que todavía mantengo vínculo con Gran Hermano, y por esta misma situación no he podido dar mayores declaraciones (…) quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando”, agregó, señalando: “espero que les guste, es 100% para ustedes”.

“Gracias por la espera, por todo el apoyo que me han entregado, soy una persona muy agradecida, de corazón”, comentó además Gutiérrez.

Concluyendo, el exconcursante de Gran Hermano manifestó que aún no ha recuperado por completo su bienestar emocional, razón por la cual se ha mantenido distante de las plataformas de redes sociales.

“Así que espero que me entiendan y comprendan por toda esta situación, porque no he estado bien, he estado desmotivado, por eso he estado desconectado, para que ustedes se enteren, pero ya pronto llegará el momento cuando todo se resuelva, de una u otra manera”, finalizó Rubén Gutiérrez.

Afirman que Gran Hermano regresa a Chile

Julio César hizo una fiesta en su casa y se dio a conocer que, de acuerdo al periodista Luis Sandoval en el programa “Me Late Digital” que presenció la reunión, afirma que el programa regresa a Chilevisión.

“Lo que me dicen es que efectivamente, el próximo año y en la misma fecha que comenzó Gran Hermano está Gran Hermano 2 Chile”, afirmó el comunicador que podría ser en el mes de junio.

“No es Vip, porque es Gran Hermano. No pueden tener gente famosa. Se dijo y se comunicó en este carrete de que finalmente vendría Gran Hermano 2″, concluyó.