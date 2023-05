Una terrible noticia enluta al género urbano y a la música chilena tras el fallecimiento del cantante Galee Galee de tan solo 29 años de edad, luego de ser ingresado a urgencias del Hospital Félix Bulnes y mantenerse en estado crítico se confirmó el pasado viernes la muerte de Gabriel Zúñiga, conocido artísticamente como Galee Galee.

Lamentablemente las redes sociales están cada vez peor y el cantante urbano habría recibido cyberbullying en su contra luego de una funa que realizó su expareja por una infidelidad. A pesar de qué hace tan solo unos días el artista había estrenado una nueva canción junto a Tunechikidd titulada “Igual a mí” se habría quitado la vida repentinamente debido a todo este acoso cibernético.

Los éxitos musicales que dejó Galee Galee tras su muerte

Hace tan sólo dos semanas estrenó su nueva canción “Igual a mi” que correspondía al primer single de su álbum llamado “Abbynoor”, nombrado así en honor a su pequeña hija. Ahora nos dejá un gran legado en la música chilena ya que el oriundo de Pudahuel fue el intérprete de grandes éxitos del género urbano, a continuación te dejamos las mejores canciones de Galee Galee en honor a su gran trabajo en la música:

Mami no estes triste

En plena pandemia de Covid-19 Galee Galee junto a King Savagge, el Bai, Jxny, y Jaudy lanzaron a través de su canal de Youtube “Mami no estes triste” un verdadero trap que acompaña hasta el día de hoy al género, este tema fue bastante cuestionado ya que los artistas fueron arrestado por la policía luego de realizar el videoclip, debido a que no estaban cumpliendo las normas sanitarias que en esos años regían en el país. Sin duda es un tema épico que no puede faltar al momento de recordar a Galee Galee.

Big Cut

Gracias a está canción junto a Pablo Chill-e y Harry Nach la carrera de Galee Galee tuvo un ascenso exponencial en las plataformas de música, la letra y el sonido hicieron que todos los fanáticos chilenos y del mundo comenzarán a reconocer a Galee. De hecho el tema logró stream platino y estuvo varias semanas posicionada entre las más escuchadas de Spotify.

Lo Malo

El 2021 fue un gran año para la carrera artística de Galee Galee y luego del lanzamiento de Big Cut estrenó el videoclip de “Lo Malo” junto a otra grande la música chilena Polimá Westcoast, la letra es bastante significativa y dice “todo lo malo me hace más fuerte” realmente crearon un himno para aquellas personas que luchan día a día con sus propios medios y problemas.

A Perriarla

El 2022 fue un gran año para el artista y en marzo estrenó un reggaeton junto a Cris Mj y Pailita. El videoclip de “A perriearla” ha sumado 3.7 millones de vistas en Youtube y tiene una temática de autos que cautiva a los oyentes

Scarface

La única colaboración internacional que Galee Galee tiene publicada en su canal de Youtube es con el rapero español JC Reyes, el videoclip de “Scarface” muestra lujo y mujeres dos cosas que siempre han estado presentes en el género urbano.

X5

Este trap junto a Ithan NY y Piero 47 logró una fixa en los premios La Junta a mejor tema de trap, Galee Galee siempre estuvo presente para colaborar con los nuevos artistas del género urbano y en está canción se ve reflejada la hermandad que existe en el género urbano.

MONEYMAN

Esta es una de las colaboraciones más importantes del género urbano, está canción reúne a Polimá Westcoast, Pablo Chill-e, Harry Nach, Galee Galee e Ithan Ny. En tan solo un año el extrovertido videoclip suma 15 millones de vistas en el canal de Polimá, en el video podemos ver diversos autos que muestran el poder adquisitivo que tienen los artistas urbanos, sin embargo, la letra de la canción y el ritmo cautivo desde el primer segundo a todos los fanáticos del reggaetón chileno.