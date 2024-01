Hace un tiempo Hollywood recibió una triste noticia: la muerte de Matthew Perry. Uno de los protagonistas de la icónica serie “Friends” tocó fondo en el corazón de los seguidores de la serie como también de su compañera Jennifer Aniston, con quien compartió todas las temporadas de la ficción y logró una sólida amistad.

Por ese lado, la actriz de 54 años pidió una personal solicitud de brindarle homenaje al fallecido intérprete en los Critic’s Choice Awards 2024, realizados en en Santa Mónica, California. En esa ocasión, la artista se refirió sobre la partida del actor en una conversación con el medio el medio Entertainment Tonight, el cual le consultó cómo esperaba que los fans de la estrella sigan recordando su legado, y su respuesta fue corta pero emotiva.

Jennifer Aniston habla de su amigo Matthew Perry

En ese momento, la actriz respondió “celébrenlo”. Sin desear profundizar más en el tema, dejó entrever que el asunto aún se mantiene como un terreno doloroso para aquellos que compartieron vivencias con él hasta el día de hoy.

Aquel hecho de que Aniston haya instado a celebrar indica que, a pesar del dolor asociado, el evento en cuestión es digno de conmemoración y reflexión positiva. Tal vez sea una ocasión que evoca recuerdos felices o un logro que merece reconocimiento.

Durante principios de diciembre, la icónica actriz ya se había referido al fallecimiento de Perry. En una conversación con la revista Variety, expresó que su amigo y colega estaba “feliz” y “sano” en los días anteriores a su muerte. “Había dejado de fumar, se estaba poniendo en forma. Era feliz, eso es todo lo que sé”, relató con un sensible llanto, junto a su compañera de reparto en Morning Show, Reese Witherspoon, quien le sostenía su mano mientras hablaba.

“ Esa mañana estuve literalmente mandándome mensajes con él, divertido Matty. No le dolía nada, no estaba luchando, estaba feliz ”, confesó la actriz, quien indicó que su amigo estaba estable y no había recaído en las adicciones. “ Quiero que la gente sepa que estaba muy sano y recuperándose. Estaba en una búsqueda. Trabajaba muy duro ”.

“Realmente le tocó un hueso duro de roer. Lo extraño mucho, todos lo extrañamos mucho. Nos hacía reír un montón”, reveló la estrella de Murder Mistery, quien también destacó a compañero por darle vida al personaje de Chandler Bing. “Su forma de hablar creó un mundo totalmente diferente”, le dijo a la publicación. “En cierto modo, nos dejamos llevar por él. Simplemente añadió algo a nuestra alegría”.