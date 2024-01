La vigésima novena edición anual de los Critics Choice Awards, una distinguida ceremonia que honra los destacados logros en la industria cinematográfica y televisiva está cerca de comenzar. El evento tendrá lugar en The Barker Hangar en Santa Mónica, Los Ángeles, durante una espléndida gala de tres horas que congregará a los artistas más sobresalientes del año en un único escenario.

Por ese lado, la humorista, conductora de televisión, autora de éxitos de ventas y activista Chelsea Handler volverá por segunda vez para conducir la vigésima novena edición anual de los Critics Choice Awards. En la región latinoamericana, la transmisión del certamen contará con los comentarios de Ileana Rodriguez y Rafael Sarmiento, con la traducción a cargo de Flor Coianis.

¿Cuándo serán los Critics Choice Awards 2024 y el horario de la ceremonia?

La premiación será transmitida en vivo por TNT y HBO Max el próximo 14 de enero 9pm.

¿Quiénes son los nominados y nominadas en los Critics Choice Awards 2024?

HBO y HBO Max encabezan la clasificación con un total de 23 nominaciones, superando a cualquier otro canal o plataforma. Entre las destacadas se encuentran Succesion, The Last Of Us y Barry, entre otras notables producciones. En el ámbito cinematográfico, la película Barbie, de Warner Bros. Pictures, lidera con 18 nominaciones, consolidándose como la más nominada en este año.

​​NOMINACIONES DE TELEVISIÓN PREMIO ANUAL DE LA ELECCIÓN DE LA CRÍTICA

MEJOR SERIE DRAMA

La corona (Netflix)

El diplomático (Netflix)

El último de nosotros (HBO | Max)

Loki (Disney+)

El programa de la mañana (Apple TV+)

Star Trek: Nuevos mundos extraños (Paramount+)

Sucesión (HBO | Max)

Tiempo de victoria: El ascenso de la dinastía Lakers (HBO | Max)

MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMA

Kieran Culkin – Sucesión (HBO | Max)

Tom Hiddleston – Loki (Disney+)

Timothy Olyphant – Justificado: Ciudad primitiva (FX)

Pedro Pascal – El último de nosotros (HBO | Max)

Ramón Rodríguez – Will Trent (ABC)

Jeremy Strong – Sucesión (HBO | Max)

MEJOR ACTRIZ DE SERIE DRAMA

Jennifer Aniston – El programa de la mañana (Apple TV+)

Aunjanue Ellis – Justificado: City Primeval (FX)

Bella Ramsey – El último de nosotros (HBO | Max)

Keri Russell – El diplomático (Netflix)

Sarah Snook – Sucesión (HBO | Max)

Reese Witherspoon – El programa de la mañana (Apple TV+)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DRAMA

Khalid Abdalla – La corona (Netflix)

Billy Crudup – El programa de la mañana (Apple TV+)

Ron Cephas Jones – La verdad sea dicha (Apple TV+)

Matthew MacFadyen – Sucesión (HBO | Max)

Ke Huy Quan – Loki (Disney+)

Rufus Sewell – El diplomático (Netflix)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DRAMA

Nicole Beharie – El programa de la mañana (Apple TV+)

Elizabeth Debicki – La corona (Netflix)

Sophia Di Martino – Loki (Disney+)

Celia Rose Gooding – Star Trek: Nuevos mundos extraños (Paramount+)

Karen Pittman – El programa de la mañana (Apple TV+)

Christina Ricci – Chaquetas amarillas (Showtime)

MEJOR SERIE DE COMEDIA

Primaria Abbott (ABC)

Barry (HBO | Máximo)

El oso (FX)

La maravillosa señora Maisel (Prime Video)

Cara de póquer (pavo real)

Perros de reserva (FX)

Encogimiento (Apple TV+)

Lo que hacemos en las sombras (FX)

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA

Bill Hader – Barry (HBO | Max)

Steve Martin – Sólo asesinatos en el edificio (Hulu)

Kayvan Novak – Lo que hacemos en las sombras (FX)

Drew Tarver – Los otros dos (HBO | Max)

Jeremy Allen White – El oso (FX)

D’Pharaoh Woon-A-Tai – Perros de reserva (FX)

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE DE COMEDIA

Rachel Brosnahan – La maravillosa señora Maisel (Prime Video)

Quinta Brunson – Primaria Abbott (ABC)

Ayo Edebiri – El oso (FX)

Bridget Everett – Alguien en algún lugar (HBO | Max)

Devery Jacobs – Perros de reserva (FX)

Natasha Lyonne – Cara de póquer (pavo real)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE DE COMEDIA

Phil Dunster – Ted Lasso (Apple TV+)

Harrison Ford – Encogimiento (Apple TV+)

Harvey Guillén – Lo que hacemos en las sombras (FX)

James Marsden – Servicio de jurado (Amazon Freevee)

Ebon Moss-Bachrach – El oso (FX)

Henry Winkler – Barry (HBO | Max)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA SERIE DE COMEDIA

Paulina Alexis – Perros de reserva (FX)

Alex Borstein – La maravillosa señora Maisel (Prime Video)

Janelle James – Primaria Abbott (ABC)

Sheryl Lee Ralph – Primaria Abbott (ABC)

Meryl Streep – Sólo asesinatos en el edificio (Hulu)

Jessica Williams – Encogiéndose (Apple TV+)

MEJOR SERIE LIMITADA

Carne de res (Netflix)

Daisy Jones y los seis (Prime Video)

Fargo (FX)

Compañeros de viaje (Showtime)

Lecciones de química (Apple TV+)

Amor y muerte (HBO | Max)

Un asesinato en el fin del mundo (FX)

Una pequeña luz (National Geographic)

MEJOR PELÍCULA REALIZADA PARA TELEVISIÓN

Corte marcial del motín de Caine (Showtime)

El mejor tipo (Paramount+)

El último caso del Sr. Monk: una película de Monk (Peacock)

Nadie te salvará (Hulu)

Dama del concurso (Hulu)

Realidad (HBO | Máx.)

MEJOR ACTOR EN SERIE LIMITADA O PELÍCULA REALIZADA PARA TELEVISIÓN

Matt Bomer – Compañeros de viaje (Showtime)

Tom Holland – La habitación llena de gente (Apple TV+)

David Oyelowo – Abogados: Bass Reeves (Paramount+)

Tony Shalhoub – El último caso del Sr. Monk: una película de Monk (Peacock)

Kiefer Sutherland – Corte marcial del motín de Caine (Showtime)

Steven Yeun – Carne de res (Netflix)

MEJOR ACTRIZ DE SERIE LIMITADA O PELÍCULA REALIZADA PARA TELEVISIÓN

Kaitlyn Dever – Nadie te salvará (Hulu)

Carla Gugino – La caída de la casa Usher (Netflix)

Brie Larson – Lecciones de química (Apple TV+)

Bel Powley – Una pequeña luz (National Geographic)

Sydney Sweeney – Realidad (HBO | Max)

Templo de Juno – Fargo (FX)

Ali Wong – Carne de res (Netflix)

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE LIMITADA O PELÍCULA REALIZADA PARA TELEVISIÓN

Jonathan Bailey – Compañeros de viaje (Showtime)

Taylor Kitsch – Analgésico (Netflix)

Jesse Plemons – Amor y muerte (HBO | Max)

Lewis Pullman – Lecciones de química (Apple TV+)

Liev Schreiber – Una pequeña luz (National Geographic)

Justin Theroux – Plomeros de la Casa Blanca (HBO | Max)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE LIMITADA O PELÍCULA REALIZADA PARA TELEVISIÓN

María Bello – Carne de res (Netflix)

Billie Boullet – Una pequeña luz (National Geographic)

Willa Fitzgerald – La caída de la casa Usher (Netflix)

Aja Naomi King – Lecciones de química (Apple TV+)

Mary McDonnell – La caída de la casa Usher (Netflix)

Camila Morrone – Daisy Jones y los seis (Prime Video)

MEJOR SERIE EN LENGUA EXTRANJERA

Oferta (Paramount+)

La gloria (Netflix)

Las buenas madres (Hulu)

El intérprete del silencio (Hulu)

Lupino (Netflix)

La chica de la máscara (Netflix)

En movimiento (Hulu)

MEJOR SERIE ANIMADA

Azul (Disney+)

Hamburguesas de Bob (Fox)

Harley Quinn (HBO | Máx.)

Scott Pilgrim despega (Netflix)

Star Trek: Cubiertas inferiores (Paramount+)

Amor joven (HBO | Max)

MEJOR TALLER

El show de Graham Norton (BBC América)

¡Jimmy Kimmel en vivo! (A B C)

El show de Kelly Clarkson (NBC)

La semana pasada esta noche con John Oliver (HBO | Max)

Tarde en la noche con Seth Meyers (NBC)

El último show con Stephen Colbert (CBS)

MEJOR ESPECIAL DE COMEDIA

Mike Birbiglia: El viejo y la piscina (Netflix)

Alex Borstein: corsés y trajes de payaso (Prime Video)

John Early: Ahora más que nunca (HBO | Max)

John Mulaney: Bebé J (Netflix)

Trevor Noah: ¿Dónde estaba yo (Netflix)

Wanda Sykes – Soy una animadora (Netflix)

NOMINACIONES POR PROGRAMA PARA LA 29ª ANUAL DE LOS PREMIOS CRÍTICOS CHOICE

UN ASESINATO EN EL FIN DEL MUNDO (FX) – 1

Mejor serie limitada

UNA PEQUEÑA LUZ (National Geographic) – 4

Mejor serie limitada

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Bel Powley

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión: Liev Schreiber

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión: Billie Boullet

PRIMARIA ABBOTT (ABC) – 4

Mejor serie de comedia

Mejor actriz de serie de comedia: Quinta Brunson

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Janelle James

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Sheryl Lee Ralph

ALEX BORSTEIN: CORSÉS Y TRAJES DE PAYASO (Prime Video) – 1

Mejor especial de comedia

GANGA (Paramount+) – 1

Mejor serie en lengua extranjera

BARRY (HBO | Máx.) – 3

Mejor serie de comedia

Mejor actor en una serie de comedia: Bill Hader

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Henry Winkler

CARNE (Netflix) – 4

Mejor serie limitada

Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Steven Yeun

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión: Ali Wong

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión – María Bello

AZUL (Disney+) – 1

Mejor serie animada

HAMBURGUESAS DE BOB (Fox) – 1

Mejor serie animada

DAISY JONES Y LOS SEIS (Prime Video) – 2

Mejor serie limitada

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión – Camila Morrone

FARGO (FX) – 2

Mejor serie limitada

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Juno Temple

COMPAÑEROS VIAJEROS (Showtime) – 3

Mejor serie limitada

Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Matt Bomer

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión: Jonathan Bailey

FINESTKIND (Paramount+) – 1

Mejor película hecha para televisión

HARLEY QUINN (HBO | Máx.) – 1

Mejor serie animada

¡JIMMY KIMMEL EN VIVO! (ABC) – 1

Mejor programa de entrevistas

JOHN EARLY: AHORA MÁS QUE NUNCA (HBO | Max) – 1

Mejor especial de comedia

JOHN MULANEY: BEBÉ J (Netflix) – 1

Mejor especial de comedia

SERVICIO DE JURADO (Amazon Freevee) – 1

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: James Marsden

JUSTIFICADO: CIUDAD PRIMEVAL (FX) – 2

Mejor actor en una serie dramática: Timothy Olyphant

Mejor actriz en una serie dramática: Aunjanue Ellis

ÚLTIMA SEMANA ESTA NOCHE CON JOHN OLIVER (HBO | Max) – 1

Mejor programa de entrevistas

TARDE NOCHE CON SETH MEYERS (NBC) – 1

Mejor programa de entrevistas

HOMBRES DE LA LEY: BASS REEVES (Paramount+) – 1

Mejor actor en una miniserie o película para televisión: David Oyelowo

LECCIONES DE QUÍMICA (Apple TV+) – 4

Mejor serie limitada

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Brie Larson

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión: Lewis Pullman

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión: Aja Naomi King

LOKI (Disney+) – 4

Mejor serie dramática

Mejor actor en una serie dramática: Tom Hiddleston

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Ke Huy Quan

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Sophia Di Martino

AMOR Y MUERTE (HBO | Max) – 2

Mejor serie limitada

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión: Jesse Plemons

LUPIN (Netflix) – 1

Mejor serie en lengua extranjera

LA CHICA MÁSCARA (Netflix) – 1

Mejor serie en lengua extranjera

MIKE BIRBIGLIA: EL VIEJO Y LA PISCINA (Netflix) – 1

Mejor especial de comedia

EN MOVIMIENTO (Hulu) – 1

Mejor serie en lengua extranjera

SEÑOR. EL ÚLTIMO CASO DEL MONJE: UNA PELÍCULA DE MONJE (Peacock) – 2

Mejor película hecha para televisión

Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Tony Shalhoub

NADIE TE SALVARÁ (Hulu) – 2

Mejor película hecha para televisión

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Kaitlyn Dever

SÓLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO (Hulu) – 2

Mejor actor en una serie de comedia: Steve Martin

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Meryl Streep

ANALÉSTICO (Netflix) – 1

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión: Taylor Kitsch

CARA DE PÓKER (Pavo real) – 2

Mejor serie de comedia

Mejor actriz en una serie de comedia: Natasha Lyonne

SEÑORA DEL EXAMEN (Hulu) – 1

Mejor película hecha para televisión

REALIDAD (HBO | Máx.) – 2

Mejor película hecha para televisión

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Sydney Sweeney

PERROS DE RESERVA (FX) – 4

Mejor serie de comedia

Mejor actor en una serie de comedia: D’Pharaoh Woon-A-Tai

Mejor actriz en una serie de comedia: Devery Jacobs

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Paulina Alexis

SCOTT PILGRIM DESPEGA (Netflix) – 1

Mejor serie animada

ENCOGIMIENTO (Apple TV+) – 3

Mejor serie de comedia

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Harrison Ford

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Jessica Williams

ALGUIEN EN ALGÚN LUGAR (HBO | Max) – 1

Mejor actriz en una serie de comedia: Bridget Everett

STAR TREK: CUBIERTAS INFERIORES (Paramount+) – 1

Mejor serie animada

STAR TREK: EXTRAÑOS MUNDOS NUEVOS (Paramount+) – 2

Mejor serie dramática

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Celia Rose Gooding

SUCESIÓN (HBO | Max) – 5

Mejor serie dramática

Mejor actor en una serie dramática: Kieran Culkin

Mejor actor en una serie dramática: Jeremy Strong

Mejor actriz en una serie dramática: Sarah Snook

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Matthew MacFadyen

TED LAZO (Apple TV+) – 1

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Phil Dunster

EL OSO (FX) – 4

Mejor serie de comedia

Mejor actor en una serie de comedia: Jeremy Allen White

Mejor actriz en una serie de comedia: Ayo Edebiri

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach

EL TRIBUNAL MARCIAL DEL MUTINY DE CAINE (Showtime) – 2

Mejor película hecha para televisión

Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Kiefer Sutherland

LA HABITACIÓN LLENA (Apple TV+) – 1

Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Tom Holland

LA CORONA (Netflix) – 3

Mejor serie dramática

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Khalid Abdalla

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Elizabeth Debicki

EL DIPLOMÁTICO (Netflix) – 3

Mejor serie dramática

Mejor actriz en una serie dramática: Keri Russell

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Rufus Sewell

LA CAÍDA DE LA CASA USHER (Netflix) – 3

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión: Willa Fitzgerald

Mejor actriz de reparto en una miniserie o película para televisión: Mary McDonnell

LA GLORIA (Netflix) – 1

Mejor serie en lengua extranjera

LAS BUENAS MADRES (Hulu) – 1

Mejor serie en lengua extranjera

EL SHOW DE GRAHAM NORTON (BBC América) – 1

Mejor programa de entrevistas

EL INTÉRPRETE DEL SILENCIO (Hulu) – 1

Mejor serie en lengua extranjera

EL SHOW DE KELLY CLARKSON (NBC) – 1

Mejor programa de entrevistas

EL ÚLTIMO DE NOSOTROS (HBO | Max) – 3

Mejor serie dramática

Mejor actor en una serie dramática – Pedro Pascal

Mejor actriz en una serie dramática: Bella Ramsey

EL LATE SHOW CON STEPHEN COLBERT (CBS) – 1

Mejor programa de entrevistas

LA MARAVILLOSA SRA. MAISEL (Primer vídeo) – 3

Mejor serie de comedia

Mejor actriz en una serie de comedia: Rachel Brosnahan

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia: Alex Borstein

EL SHOW DE LA MAÑANA (Apple TV+) – 6

Mejor serie dramática

Mejor actriz en una serie dramática: Jennifer Aniston

Mejor actriz de serie dramática: Reese Witherspoon

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Billy Crudup

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Nicole Beharie

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Karen Pittman

LOS OTROS DOS (HBO | Max) – 1

Mejor actor en una serie de comedia: Drew Tarver

TREVOR NOAH: DÓNDE ESTABA YO (Netflix) – 1

Mejor especial de comedia

LA VERDAD SEA DICHA (Apple TV+) – 1

Mejor actor de reparto en una serie dramática: Ron Cephas Jones

WANDA SYKES: SOY ANIMADORA (Netflix) – 1

Mejor especial de comedia

LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS (FX) – 3

Mejor serie de comedia

Mejor actor en una serie de comedia: Kayvan Novak

Mejor actor de reparto en una serie de comedia: Harvey Guillén

FONTANEROS DE LA CASA BLANCA (HBO | Max) – 1

Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión: Justin Theroux

TRENT (ABC) – 1

Mejor Actor en Serie Dramática – Ramón Rodríguez

TIEMPO DE GANAR: EL ASCENSO DE LA DINASTÍA LAKERS (HBO | Max) – 1

Mejor serie dramática

CHAQUETAS AMARILLAS (Showtime) – 1

Mejor actriz de reparto en una serie dramática: Christina Ricci

AMOR JOVEN (HBO | Max) – 1

Mejor serie animada