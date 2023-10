Una terrible e inesperada noticia sacudió al mundo del entretenimiento la noche de este sábado, cuando se reveló que el querido actor de Friends, Matthew Perry, falleció, según reportan distintos medios estadounidenses.

El artista conocido mundialmente por su rol en a ficción con el papel de Chandler Bing, el cual interpretó durante 10 años, tenía 54 años.

Quien dio la información fue TMZ, asegurando que los socorristas respondieron a un llamado de paro cardiaco en la ciudad de Los Ángeles, domicilio del reconocido actor.

¿Qué le pasó a Matthew Perry?

Según informa TMZ, fuentes policiales indicaron que el querido actor fue encontrado este sábado en una casa del área de Los Ángeles donde se presume se habría ahogado.

Fuentes indicaron al medio que tras la llegada de los socorristas, el actor fue encontrado en el jacuzzi de su hogar y que no se encontraron drogas en el lugar.

El éxito de Friends y la popularidad de Chandler Bing

El actor fue parte de una de las series más exitosas de la historia, Friends, que duró 10 temporadas al aire cosechando millones de fans en todo el mundo, en la ficción de los 90, Perry interpretó a Chandler Bing, que trabajaba en análisis estadístico y reconfiguración de datos, para luego cambiar a la publicidad.

Debido a la popularidad de la serie, el actor y su personaje se convirtieron en uno de los favoritos de los fans, debido a sus bromas, su sarcasmo, su frase célebre “podría ser más…/“Could I be…” y su carisma, el cual demostró durante los 234 capítulos de la ficción que protagonizó junto a David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlack, Jennifer Aniston y Courteney Cox.

Pero no solo participó en Friends, el actor fue parte de numerosos programas de televisión durante su carrera como “Ally McBeal”, “The West Wing”, “Scrubs”, “Cougar Town”, en donde compartió escena nuevamente con Courteney Cox, “Studio 60 on the Sunset Strip”, “Go On”, “The Odd Couple”, “‘Growing Pains’, ‘Silver Spoons”, “‘Boys Will Be Boys’ y “Web Therapy, entre otros, en donde se sumó a Lisa Kudrow, su ex coestrella en Friends, quien protagonizaba la ficción.

En el cine, Perry fue parte de producciones como ’17 Again’, ‘The Whole Nine Yards’, ‘Three to Tango’ y ‘Fools Rush In’. El actor fue nominado a distintos premios de Hollywood como los Golden Globes, los Primetime Emmy, Satellite Awards, Gold Derby Awards, Screen Actor Guild Awards, entre otros.

Durante su carrera, el actor también habló ampliamente de sus luchas detrás de escena, como su adicción a los analgésicos y el alcohol, por lo que tuvo que ingresar a rehabilitación.

Hace algunos meses Perry estrenó su autobiografía en donde habla de las diferentes etapas de su vida, además de su paso por Hollywood y lo que significó haber trabajado en Friends durante 10 años.