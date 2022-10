Matthew Perry, uno de los icónicos rostros de la serie Friends,tomó por sorpresa a sus fanáticos este fin de semana, después de revelar más detalles de sus adicciones, además de confesar repentinamente que estuvo al borde de la muerte por las mismas.

La sinceridad del intérprete de Chandler se detonó a propósito de que se encuentra en la víspera del lanzamiento de su libro biográfico Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, donde ahonda en el abuso de sustancias ilegales y sus consecuencias.

Fue a los 24 años que Perry entró al reparto de la serie creada por David Crane y Marta Kauffman, gracias a la que hasta el día de hoy se mantiene en pantalla con sus repeticiones o vivo en la memoria de sus fans que ven los capítulos en streaming.

¿Matthew Perry estuvo al borde de la muerte?

En un diálogo con la revista People, Matthew Perry se volcó a hablar de su alcoholismo, enfermedad que se detonó una vez que se sumó a la producción televisiva.

"Podía manejarlo, más o menos. Pero a los 34 años, estaba realmente metido en un montón de problemas", admitió Perry.

Perry reveló que estuvo a punto de morir a los 49 años debido a una perforación gastrointestinal: su colon "estalló" por consumo excesivo de opioides.

Pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital, además de utilizar una bolsa de colostomía durante nueve meses.

"Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2 por ciento de posibilidades de vivir", recuerda el actor. "Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración de tu corazón y tus pulmones. Y eso se llama un Ave María. Nadie sobrevive a eso".

La famosa máquina ECMO provee una técnica extracorpórea para proporcionar soporte cardíaco y respiratorio a pacientes cuyos pulmones y corazón están gravemente dañados y no pueden desarrollar su función normal.

En la autobiografía, admite haber pasado por rehabilitación 15 veces.

"Hubo años en los que estuve sobrio durante esa época. La novena temporada fue el año en que estuve sobrio todo el tiempo. ¿Y adivina en qué temporada me nominaron como mejor actor? Me dije: 'Eso debería decirme algo'", comentó el actor.

En el fondo, "no sabía cómo parar. Si la policía venía a mi casa y me decía: 'Si bebes esta noche, te vamos a llevar a la cárcel', empezaba a empacar. No podía parar porque la enfermedad y la adicción es progresiva. Así que empeora cada vez más a medida que envejeces".

¿Por qué no lo había compartido tan explícitamente antes? La respuesta de Perry es clara: "Quería compartir cuándo estaba a salvo de volver al lado oscuro de todo".

"Tuve que esperar hasta estar completamente sobrio y lejos de la enfermedad activa del alcoholismo y adicción, para escribirlo todo. Y lo principal era que estaba bastante seguro de que ayudaría a la gente", remató.