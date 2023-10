Una triste e inesperada noticia sacudió a millones de fans en todo el mundo y al mundo del entretenimiento, luego de que se confirmó la muerte del querido actor de Friends, Matthew Perry, a los 54 años. El intérprete de Chandler Bing fue encontrado este sábado en su casa ubicada en el área de Los Ángeles, donde se presume se habría ahogado.

El actor interpretó durante las 10 temporadas del exitoso show de los 90 a Chandler Bing, en donde alcanzó reconocimiento internacional y se convirtió en uno de los favoritos de los millones de fans.

Sus compañeros de elenco y amigos, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer y Lisa Kudrow, aún no se pronuncian públicamente sobre la terrible perdida, pero distintos actores que participaron en la ficción, así como los creadores, despidieron públicamente al intérprete.

Elenco de Friends despide a Matthew Perry

Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice, la ex novia de Chandler durante gran parte de la serie, escribió en Instagram una emotiva despedida al actor, acompañada de una imagen de la serie en donde aparecen sus personajes durante la primera temporada.

“Qué pérdida. El mundo te extrañará, Mathew Perry. La alegría que brindaste a tantas personas en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecido por cada momento creativo que compartimos”.

Paget Brewster, quien interpretó a Kathy, una actriz que inicia una relación con Joey (Matt LeBlanc), pero que después comienza a tener sentimientos por Chandler, creando el conflicto más grande entre los amigos durante la sexta temporada, escribió en Twitter que el actor fue “muy amable conmigo en Friends y todas las veces que nos vimos en décadas posteriores”, agregando que el actor “no descansará en paz” porque “ya está demasiado ocupado haciendo reír a todos allá”.

Los creadores del programa, Marta Kauffman y David Crane, y su productor ejecutivo Kevin Bright, dijeron que la muerte de Perry “todavía parece imposible”, a través de un comunicado.

En una declaración conjunta dijeron que Perry era un “talento brillante” y agregaron: “Siempre apreciaremos la alegría, la luz, la inteligencia cegadora que aportó a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también a la vida. Siempre fue la persona más divertida de la sala. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado”.

Haciendo referencia al estilo utilizado para los títulos de los episodios de Friends, terminaron su tributo: “Este verdaderamente es The One Where Our Hearts Are Broken/ El cual donde nuestros corazones están rotos”.

En un comunicado emitido a la revista People, la familia de Matthew señaló que estaban “desconsolados” y añadió: “Matthew trajo tanta alegría al mundo, como actor y como amigo”, agregando que los fans de Perry “significaron mucho para él y apreciamos la tremenda efusión de amor”, continuó.

La página oficial de Friends en Instagram también despidió al querido actor. “Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fanáticos”.