House of the Dragon 2: Matt Smith revela cuándo se estrena la segunda temporada

Una de las series que más se vió en HBO Max durante el 2022 fue House of the Dragon. Y es que la precuela de Game Of Thrones que nos cuenta la historia de la familia Targaryen llegó con todo a la plataforma y revivió al fandom de la serie de HBO que finalizó hace unos cuantos años.

Finalmente la serie confirmó el estreno de su segunda temporada y finalmente luego de un poco más de un año de espera ya podremos ver los nuevos capítulos en la plataforma de streaming.

Y es que hace un tiempo conocimos el primer teaser tráiler de la segunda temporada que aún no tiene fecha confirmada para su llegada a HBO Max.

Matt Smith reveló la fecha

La segunda temporada de House of the Dragon se estrenará en el verano de 2024 en el Hemisferio Norte, en un período que abarca desde junio a septiembre.

Ahora aún no se sabe en qué mes de ese período se podrá ver la serie en la plataforma de streaming pero Matt Smith, quién interpreta a Daemon Targaryen en la serie, y este último habría revelado la fecha de estreno de la serie.

En una reciente entrevista para la radio de BBC para el programa The Zoe Ball Breakfast Show respondió a una solicitud que hizo la conductora del espacio sobre la serie y la fecha de estreno de la misma.

“Creo que es en agosto“, respondió Smith a la locutora del programa lo que inmediatamente generó un revuelo en redes sociales.

Con esto ya tenemos un mes pero aún falta que nos den una fecha concreta de llegada de los capítulos a la plataforma de HBO Max que se espera que el sitio confirme pronto.

Serán menos episodios

Una de las cosas que más llama la atención de la serie es que esta segunda temporada será más corta que la primera. Y es que a diferencia de la primera temporada, que tuvo 10 capítulos, esta segunda tendrá un total de solo ocho capítulos en total.

La razón detrás de este cambio y menos cantidad de capítulos es por necesidades de la historia.

De momento se sabe que el primer capítulo de la nueva temporada se titulada “A Son for a Son“ y que además veremos de vuelta a Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell y Matt Smith entre otros actores y actrices más que estuvieron presentes en la primera temporada.

Mientras esperamos la fecha oficial puedes revisar el teaser tráiler de House of the Dragon 2: