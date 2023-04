La exitosa serie de HBO anunció a los nuevos personajes que se suman a la segunda entrega de la precuela de Game of Thrones.

House of the Dragons revela a los nuevos personajes que se suman a la segunda temporada

House of the Dragon, la exitosa serie de HBO, se encuentra preparando su esperada segunda temporada, la cual tendrá el regreso de importantes personajes, como también nuevos rostros que se sumarán a la precuela de Game of Thrones.

¿Quiénes son los actores que se suman a la historia?

En la nueva entrega, que aún no tiene fecha de estreno, Simon Russell Beale será Sir Simon Strong, un castellano de Harrenhal y gran tío de Lord Larys.

Freddie Fox es Sir Gwayne Hightower, el hijo de Otto Hightower, hermano de la Reina Alicent y tío del Rey Aegon, la Reina Helaena y el Principe Aemond.

Gayle Rankin también se suma a la serie como Alys Rivers, una sanadora y residente de Harrenhal.

Mientras que Abubakar Salim es Alyn of Hull, un marinero de la flota de Velaryon que sirvió en la campaña de Stepstones.

¿Quiénes regresan a la segunda temporada?

El elenco de esta segunda temporada incluye a Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham también regresan.

¿Qué se sabe de la segunda temporada?

La serie fue renovada rápidamente en HBO luego de los grandes índices de audiencia, por lo que tras el final de la primera entrega a finales del 2022, muchos se preguntan cuánto deberán esperar para poder ver la siguiente etapa de la trama.

A pesar de que aún no hay nada oficial, debido a la complejidad de la producción que conlleva una serie de esta envergadura, en donde el elenco debe trasladarse a otros países (Inglaterra, España y Portugal) y la complejidad de la edición también lleva un tiempo más largo al del común de las series.

La producción anunció su inicio hace pocos días, por lo que su estreno podría realizarse a finales del 2023 durante el 2024.