Las impactantes curiosidades de House of the Dragon a un año de su estreno

En los próximos días, se cumplirá un año del estreno de House of the Dragon, la famosa producción spin off de Game of Thrones en HBO Max. Las historias provenientes del icónico universo creado por George R.R. Martin y ambientada unos 200 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos, la serie nos abrió paso a conocer la historia e intimidad de la Casa Targaryen. Es por eso que, a un año del estreno, hay reveladoras sorpresas que todo fan debe conocer.

House of the Dragon da a conocer grandes sorpresas a un año de su estreno

El próximo lunes 21 de agosto, será la celebración del primer aniversario de House of The Dragon, donde se mostrarán 10 episodios.

Y no solo eso, a continuación, te contamos las curiosidades de la ficción que debes conocer.

● INSPIRADA EN UNA HISTORIA REAL:

Si bien las narraciones de George R. R. Martin son de fantasía, el autor toma elementos de la historia real a la hora de escribir. De esta manera, reveló que la trama de LA CASA DEL DRAGÓN -basada en su libro Fuego y Sangre -está inspirada en algunos sucesos de la historia de la monarquía inglesa en el Siglo XII. Tras morir ahogado el único hijo legítimo de Enrique I, mientras intentaba cruzar el Canal de la Mancha, el monarca designó a su hija como heredera del trono. Hizo jurar a todos los señores del reino que apoyarían el reinado de Matilda. Sin embargo, cuando Enrique I efectivamente murió, los señores rompieron su juramento. El trono fue reclamado por su tío, Esteban de Blois, contra quien Matilda y su hermanastro se enfrentaron desatando una Guerra Civil.

● EL TRONO DE HIERRO

El trono de hierro en LA CASA DEL DRAGÓN luce muy diferente al que conocimos en JUEGO DE TRONOS. En los libros originales de George R.R. Martin, el trono se describe como una pieza construida por miles de espadas. Para la serie, los creadores buscaron desarrollar una versión híbrida, alineada a la versión presentada en el libro pero que a su vez hiciera honor al trono que vemos en la serie original, familiar para sus millones de seguidores en todo el mundo. Creado luego de que Aegon I Targaryen conquistara seis de los siete reinos de Westeros, en LA CASA DEL DRAGÓN, el trono está compuesto por las espadas que pertenecieron a sus enemigos caídos, como una demostración de poder. Es un trono incómodo, con puntas afiladas capaces de lastimar al rey que se siente en él, como lo vemos en las heridas de Viserys, recordándole siempre el gran poder que representa.

● LOS DRAGONES:

LA CASA DEL DRAGÓN presenta muchos más dragones que JUEGO DE TRONOS. En este contexto, en la creación de LA CASA DEL DRAGÓN, George R.R. Martin buscó que los dragones fueran fácilmente identificables tanto para los personajes como para la audiencia, incluso durante su rápido vuelo. Inspirado en la diversidad de colores de reptiles reales, asignó colores únicos y llamativos a cada dragón, permitiendo una rápida asociación de cada dragón con su jinete. Es así que Rhaenyra tiene un dragón llamado Syrax, de escamas amarillas, cuyo nombre rinde homenaje a una antigua diosa de Valyria; Aegon, el primer hijo del segundo matrimonio de Viserys, tiene un joven y gigantesco dragón llamado Sunfyre, cuyas escamas doradas y aliento de fuego del mismo color lo distinguen de los demás; Daemon, confía en Caraxes, su colosal dragón de gran tamaño; y Rhaenys, la reina que nunca fue, es jinete de Meleys, que se destaca por lo rojo de sus escamas. ¿Podrías reconocer a qué personaje pertenece cada dragón?

● LA TERCERA CASA DE VALYRIA:

Los Targaryen son una casa antigua, pero no provienen de Poniente sino de Valyria. Anticipando que la destrucción de Valyria era inminente, se mudaron lejos de la capital y se instalaron en la isla volcánica de Dragonstone. Además de la Casa Targaryen y la Casa Velaryon, existe otra Casa proveniente de la antigua Valyria: la Casa Celtigar. Tiene una aparición muy breve en la serie, pero es interesante pensar que podría ser una de las últimas casas supervivientes de Valyria antes de su caída. Hacia el final de LA CASA DEL DRAGÓN, vemos a Lord Bartimos Celtigar aparecer en Dragonstone. ¿Será un anticipo de lo que podremos ver en la segunda temporada?

● LA DAGA DE ACERO VALYRIO:

Viserys y Rhaenyra sostienen el arma de acero valyrio en el fuego, explicando su gran poder. La daga tiene un gran protagonismo en LA CASA DEL DRAGÓN, así como en JUEGO DE TRONOS. Viserys revela a su hija Rhaenyra esa daga, que perteneció a Aegon, y lleva grabada en su hoja la profecía: “De mi sangre viene el príncipe que fue prometido y suya será la canción de hielo y fuego”. ¿Es esta realmente la misma daga que llega a Arya en JUEGO DE TRONOS y con la que derriba al Rey de la Noche para vencer a los Caminantes Blancos?

● NO ERES MI HIJO:

Luego de que Alicent se entera, en el episodio 8, que su hijo Aegon agredió sexualmente a una joven llamada Dyana, le dice: “No eres mi hijo”, reprochándole así que no lo cree merecedor del legado familiar de los Targaryen y Hightower, y menos aún, de su lugar en el trono. Esta escalofriante frase es idéntica a la que Tywin Lannister le dice a su hijo Tyrion, a quien siempre rechazó y humilló, en la cuarta temporada de JUEGO DE TRONOS, justo antes de que Tyrion le dispare con la ballesta que ocasionaría su muerte.

● LAS PREDICCIONES DE HELAENA TARGARYEN:

Helena Targaryen (hija de Viserys y Alicent) suele decir cosas que en su momento suenan extrañas para quienes la rodean, pero mientras avanza la trama, parecen suceder. “Tendrá que cerrar un ojo”, menciona Helaena, mientras Alicent consuela a su hijo Aemond, asegurándole que un día tendrá un dragón para él; y en el episodio siguiente, vemos a Aemond perder un ojo a manos de Lucerys, luego de acusarlo de robarse al dragón Vhagar. Más adelante, en el episodio 8, Helaena repite: “Cuidado con la bestia bajo las tablas”, antes de que inesperadamente Rhaenys embistiera desde desde abajo del pozo con su dragón Melys.¿Son estas profecías? ¿Tiene Helena la capacidad de predecir lo que sucederá?

● EL ALIMENTA CANGREJOS:

El sanguinario “alimenta cangrejos” (Crabfeeder según su nombre en inglés), Craghas Drahar, obtuvo su apodo por su sádica práctica de saquear barcos y convertir a sus víctimas en alimento para estos crustáceos. El villano tiene un detalle interesante en el aspecto: su máscara, obtenida en un naufragio, detrás de la cual esconde su rostro enfermo de psoriagrís. La máscara tiene un parecido a la máscara de los Hijos de la Arpía que vemos en JUEGO DE TRONOS. ¿Será que son del mismo origen? ¿Pueden estar conectados estos?