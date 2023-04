La historia está lejos de terminar. Un nuevo spin-off se suma a la franquicia de GOT. Conoce los detalles a continuación.

La historia está lejos de terminar: Game of Thrones tendría una nueva precuela basada en Aegon I

Una nueva historia de Westeros está por llegar a la pantalla, y es que HBO estaría considerando una precuela de la exitosa serie Game of Thrones, centrada en el reinado de Aegon I Targaryen.

La información llegó de la mano de Variety, quienes anunciaron que nuevamente los libros sobre la increíble historia creada por George R. R. Martin podría llegar a la pantalla.

La serie, que se encuentra solo en las primeras etapas de desarrollo actualmente, estaría ubicada aproximadamente un siglo antes de la actual precuela de HBO, que actualmente se encuentra produciendo su segunda temporada, House of the Dragon, que a su vez está ambientada 200 años antes de Game of Thrones, y contará la historia de El rey Aegon I Targaryen, quien fue el primero en sentarse en el Trono de Hierro y establecer la dinastía Targaryen.

Aegon y sus esposas hermanas, Visenya y Rhaenys, usaron sus tres dragones para conquistar seis de los siete reinos de Westeros (todos excepto Dorne).

La serie se encuentra en su fase inicial, por lo que aún no se define el elenco, ni los escritores de la producción.

El exitosa de Game Of Thrones

La serie protagonizada por Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey y Peter Dinklage, finalizó sus transmisiones el 2019 tras 8 temporadas, convirtiéndose en uno de los éxitos más grandes para HBO.

Debido a esto, se ordenaron distintos spin-offs y secuelas, siendo el primero en llegar a la pantalla House of the Dragon, que debutó en agosto pasado y obtuvo calificaciones estelares en su camino hacia una rápida renovación de la temporada 2, con miras a un regreso en 2024.

Jon Snow, personaje de Kit Harington, también tendrá una serie enfocada en su personaje, sin embargo, aún no hay nuevos detalles al respecto.