¡True detective, House of the Dragon, El Pingüino y más! Estos son los estrenos de HBO Max para el 2024

HBO Max se convirtió sin duda en una de las grandes plataformas de streaming este 2023 y ahora que el año está a punto de terminar es que el sitio se encuentra revelando cuáles son las novedades que llegarán durante el próximo año 2024.

Y es que la plataforma que está cambiando de nombre a Max triunfó durante principio de año debido al estreno de The Last of Us con Pedro Pascal como protagonista.

Con esto la serie se ganó al público y es que resultó ser una muy buena adaptación del videojuego algo que encantó a los jugadores del videojuego.

Pero eso no es todo y es que la precuela de Juego de Tronos, La Casa del Dragón también atrajo a una gran cantidad de público quienes ya esperan el estreno de la segunda temporada.

Estos son los estrenos de HBO Max para el 2024

Son muchas las nuevas series que llegan a HBO Max este próximo año y es que eso no es todo ya que también llegan nuevas temporadas de conocidas series que ya han debutado en la plataforma de streaming en el último tiempo.

Puedes revisar a continuación lo que se viene para el 2024.

Las nuevas temporadas que llegan en 2024

True Detective: Tierra Nocturna

Sinopsis: Las detectives Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) investigan la misteriosa desaparición de ocho hombres de la Estación de Investigación de Alaska, que se esfumaron sin dejar rastro.

Fecha de estreno: 14 de enero.

Curb Your Enthysiasm

Sinopsis: Larry David vuelve para interpretar a una versión exagerada de él mismo, mostrando la vida cotidiana de un escritor, productor y cómico ficticio en una comedia sin guión y con mucha improvisación. En este último acto, David se despide luego de 12 temporadas y dos premios Emmy.

Fecha de estreno: 4 de febrero.

La Casa Del Dragón

Sinopsis: En esta segunda parte se avecina la guerra en Westeros, la casa Targaryen se encuentra dividida y dos de sus miembros se enfrentarán cara a cara en un duelo donde pelearán incluso los dragones.

Fecha de estreno: por anunciarse.

Tokyo Vice

Sinopsis: Inspirada en la historia escrita por el verdadero Jake Adelstein, la serie continúa con la lucha de un periodista estadounidense que pelea por revelar la verdad, mientras se sumerge cada vez más en el mundo de los yakuza, las bandas criminales de Japón.

Fecha de estreno: por anunciarse.

Industry

Sinopsis: Luego de un intenso final de temporada, donde tanto Harper como Yasmin quedan en serias complicaciones, las dos jóvenes deberán buscar fuerza para no quedar fuera de Pierpoint & Co.

Fecha de estreno: por anunciarse.

Hacks

Sinopsis: Vuelve la comedia donde una humorista veterana y una joven comediante trabajan juntas para hacer un espectáculo intergeneracional. En esta tercera temporada, Deborah y Ava siguen caminos separados, luego de dar por finalizada su colaboración.

Fecha de estreno: por anunciarse.

Nuevas series por estrenarse

El Régimen

Sinopsis: Es una miniserie dramática protagonizada por Kate Winslet, quien interpreta a un canciller de un gobierno europeo al borde del colapso. La producción cuenta con la dirección del guionista de “Succession”, Will Tracy. Fecha de estreno: 3 de marzo.

El Pingüino

Sinopsis: Colin Farrell interpreta a uno de los villanos más icónicos del universo de Batman, Oswald Cobblepot, mejor conocido como El Pingüino. La serie es una continuación de la cinta “The Batman”, dirigida por Matt Reeves.

Fecha de estreno: por anunciarse.

El Simpatizante

Sinopsis: Basada en la novela ganadora del Pulitzer escrita por Viet Thanh Nguyen, la serie cuenta la historia de un ex soldado vietnamita conocido como “Captain”, que es enviado por el Vietcong a Estados Unidos para infiltrarse en un campamento de refugiados de Vietnam del Sur. Cuenta con Robert Downey Jr. interpretando a cuatro personajes diferentes a lo largo de la producción.

Fecha de estreno: por anunciarse.

The Franchise

Sinopsis: El equipo detrás de una franquicia de superhéroes con poca popularidad intenta hacerse su espacio en un complejo universo cinematográfico. La serie de comedia develará el caótico mundo del cine de superhéroes a través del humor.

Fecha de estreno: por anunciarse.

Jerrod Carmichael, A New Comedy Series

Sinopsis: El comediante ganador del Emmy, Jerrod Carmichael, protagoniza su cuarta producción en la plataforma, una serie documental que mostrará su vida personal, sus amistades y su viaje en busca de amor y sexo.

Fecha de estreno: por anunciarse.

Pretty Little Liars: Summer School

Sinopsis: La producción toma lugar cinco años después de la serie original, donde un grupo de chicas conocerán a una nueva villana, una mujer misteriosa que protagoniza un asesinato.

Fecha de estreno: por anunciarse.