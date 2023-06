LaJunta una vez más reúne a los mayores referentes de la cultura urbana y a nuevos talentos del género, además de seguir tendiendo puentes entre el público y la cultura urbana. Esta vez, habrá más de veinte actuaciones en vivo y serán encabezadas por los referentes urbanos Trueno y Morad.

¿Cuál es Line Up de La Junta 2023?

Trueno. Una de las voces más importantes de la nueva generación de artistas urbanos. Aplaudidos y coreados trabajos: “Atrevido” y “Bien o Mal”, exitosos singles como “Dance Crip”, Feel Me??, “Tierra Zanta”, Mamichula, Salimo de Noche, Solo por Vos, o su más reciente lanzamiento Dubai, han catapultado rápidamente la incipiente carrera de Trueno. La protagonista absoluta de su show en vivo es su voz con rimas y métricas que se abalanzan sin respiro, adornos ni retoques, acompañado de una banda que no le pierde pisada, el concierto de Trueno será uno que los fanáticos del rap no olvidarán nunca.

Morad es una de las principales figuras del género urbano actual y que más pasión levanta dentro del género. Sus temas acumulan millones de reproducciones a base de sinceridad y grandes canciones, colándose entre las listas de los cantantes más populares. Ha batido numerosos récords con canciones como “Pelele”, o la sesión número “47” con Bizarrap, “Motórola”, “Yo no voy”, “M.D.L.R” “Soledad”, el reciente single “Estopa”, ubicándose en el top de las canciones más escuchadas.

El Jordan 23 un fenómeno de la música urbana chilena. Es uno de los cantantes urbanos más escuchados en el país con millones de reproducciones y oyentes en diversas plataformas. Canciones como “Anti rana”, “Sheraton”, “Na Na Na”, “Bailando”, “Bellakita”, entre otras cruzaron la frontera y ya sus hits tienen dominio mundial.

Cris MJ una fuerza imparable en la escena musical urbana. Con su talento innato y su estilo único, ha capturado la atención de la industria y cautivado a audiencias de todo el mundo. Sus singles como “Polémica”, “Paz Mental, “Noche en Medellín”, “Locura y Maldad”, “Bellakera”, “Cómo te va” y más está redefiniendo la música urbana.

También en LaJunta Festival 2023, se presentarán los artistas más escuchados actualmente y dueños de una gran puesta en escena que aseguran un show imparable: AK4:20, Movimiento Original, Flor de Rap, Dani Riba, Jairo Vera, Akriila, Forest, Akatumamy, Aura Bae y Jere Klein.

¿Que DJ’S se presentarán en LaJunta 2023?

LaJunta Festival estrenará un segundo escenario exclusivo de productores y DJ´s donde se presentarán importantes estrellas nacionales como Louki – Magicenelbeat&Mousteche, DJ Lizz, DJ Acres, DJ Atenea, Big Cayú, Adán La Amenaza, DJ Pola, Utopiko y Fran C.

¿Cuándo se realizará el festival LaJunta 2023?

El gran evento se realizará el próximo 8 y 9 de septiembre en Movistar Arena.