Pailita se convirtió indiscutidamente en el Artista del Año para los Premios LaJunta 2022. Sin embargo, el cantante decidió ausentarse y no ir a recibir su premio, debido a una noble causa a la que le dio prioridad.

¿Por qué Pailita no llegó a los Premios LaJunta?

El magallánico reveló por medio de sus redes sociales que se restó de la velada porque decidió acudir en ayuda de las personas afectadas por el incendio en Viña del Mar.

A través de las historia de su Instagram se mostró junto a voluntarios de Un Techo para Chile, con quienes colaboró en la recepción de donaciones para los damnificados.

"Felicidades a todos los muchachos que fueron premiados hoy en la junta, se lo merecen", partió indicando en un mensaje en formato de imagen, que compartió cerca de las 8 de la mañana de este viernes. "Mala mia por no asistir, pero ando apañando a la gente acá en viña, ahora recién voy a dormir".

Así mismo, también contó que "estuvimos toda la tarde y noche colaborando en los acopios,

no se molesten. A me hubiese encantado estar compartiendo con ustedes, pero no me puedo hacer el wn con todo esto que esta pasando".

¿Por qué Pailita tuvo que salir a explicar su ausencia en los Premios LaJunta 2022?

En el mismo texto, Pailita resaltó que "les doy mis explicaciones igual porque he visto cada comentario aweonao de gente poniendo en contra a todos los artistas, generando odio en donde no hay, y en un momento donde mas necesitamos apañarnos y estar

juntos".

Sus elocuentes palabras, las cerró con un llamado: "Preocúpense de ayudar cabros, entregar amor, corten el show con los premios qls de quien gano o quien tiene que ganar, como si fuera la final del mundo la wea, bendiciones pa todos los quiero".