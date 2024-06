El exitoso programa de conversación y gastronomía de Chilevisión, “La Divina Comida”, regresa a la pantalla este sábado con un nuevo capítulo de estreno y reveló a los invitados del 15 de junio.

El programa se encuentra emitiendo su décima temporada, en donde destacadas figuras del mundo de la música, el arte, las comunicaciones, la política y el entretenimiento demostrarán sus habilidades culinarias en una noche repleta de entretenimiento y emotividad.

Con más de 200 episodios emitidos, esta nueva temporada contará con la participación de distinguidos invitados que compartirán aspectos destacados de sus vidas personales y profesionales mientras disfrutan de una exquisita cena.

La velada culminará con la elección del mejor anfitrión, quien será premiado por sus compañeros de mesa. Por ello, muchos están ansiosos por conocer a los rostros conocidos que estarán presentes en el episodio de estreno de esta noche.

¿Quiénes son los invitados de este sábado en La Divina Comida?

En el episodio de hoy estarán presentes los ex participantes de Pelotón y de Top Chef VIP, Gianella Marengo y Juan Pablo Álvarez; la actriz Ingrid Parra y el comediante Vicho Viciani.

¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo?

El nuevo episodio llegará a la pantalla este sábado a partir de las 22:30 horas por la pantalla de Chilevisión en todas sus plataformas.

Las confesiones de Gianella Marengo

En el espacio, la ex Pelotón reveló detalles de sus operaciones. “Me saqué toda la boca que tenía, que era gigante”, agregando que “me veía y no me gustaba”.

Asimismo, explicó su decisión. “Volver a lo natural, que me esté sacando pechugas. No, yo las tengo bien puestas, y me encanta, de hecho, me podría más”.

“Me tengo que sacar porque llevo muchos años, pero cuando te las sacas y no quieres esa cosa, tienes que ponerte un poco más porque la piel da, yo feliz me pondría más, no tengo problema”.