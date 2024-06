Chilevisión anunció que la competencia culinaria “Top Chef Vip” regresará para una nueva temporada, la cual ya reveló a su primer participante y comenzaron a filtrarse los nombres de los posibles participantes.

La primera entrega tuvo como ganadora a la comediante Belén Mora, también conocida como “Belenaza“, quien se llevó los 30 millones de pesos del premio. Mientras que en el panel de jueces estuvo integrado por los chefs Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast, quienes regresan a la segunda entrega.

Durante el lanzamiento de los nuevos programas que llegarán a Chilevisión próximamente, el canal reveló que Tomás González, el destacado gimnasta, es el primer confirmado del segundo ciclo. A pesar de que aún queda por anunciar al resto de los participantes, las filtraciones no tardaron y otro deportista estaría entre los rostros que se suman al desafío culinario.

¿Quién estará en Top Chef 2?

Según reveló el filtrador, entre los rostros que podrían sumarse al espacio se encuentra el ex participante de 40 o 20 y Mundos Opuestos, Joche Bibbó; la ex Gran Hermano Constanza Capelli y Scarlette Gálvez, “Eskarcita”; el ex tenista y entrenador Horacio de la Peña y las actrices Teresita Reyes y Antonella Ríos.

Tomás González llega a Top Chef Vip

El reconocido deportista nacional fue anunciado como el primer participante de la nueva temporada que aún no tiene fecha de estreno. Acerca de su ingreso al programa, Tomás señaló: “En mi casa cocino lo básico, pero no manejo técnicas, así que voy a tener que ponerme a estudiar pronto para las pruebas”.

“Partimos con clases pronto, así que aprendiendo lo que más pueda, porque es un mundo nuevo. Si bien yo estoy acostumbrado a la rigurosidad y al entrenamiento, esto para mí es totalmente nuevo. Pero me gusta mucho cocinar y comer también, así que espero aprender harto de la cocina”, agregó.