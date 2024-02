Luego de la eliminación de Pincoya de la competencia de Top Chef VIP una nueva semana comienza. Y es que este día lunes los participantes restantes nuevamente se enfrentaron en las cocinas para definir al Top Chef de la semana.

Con esto el participante ganador recibe la inmunidad y finalmente se mantiene una semana más en la competencia además de tener otras responsabilidades como por ejemplo mandar a algunos de sus compañeros a la eliminación.

Bajo la consigna “Mar y tierra” los participantes debían presentar sus mejores platos para así salvarse y mantenerse una semana más en competencia.

Gianella protagoniza tenso momento con los chefs

Gianella Marengo, participante que ha destacado durante estas semanas por sus platos, presentó “sombreritos langostilonga” un plato de pasta fresca que tenía de relleno langostinos con longaniza y una salsa de pimientos.

El plato no terminó por convencer a los Chefs quienes le dieron sugerencias de qué podría haber hecho en vez de su plato siendo los que más le molestaron los de la Chef Fernanda y Sergi.

“Que estaba eh gruesa la pasta. Hablenme de la pasta, que estaba gruesa, que estaba mala, que estaba desabrida. Lo que querían, pero no que podría haber traído otro producto del mar para hacer otro plato“, destacó en sus comentarios.

Pero sin duda el momento que provocó alta tensión entre ella y los jueces fue cuando el Chef Sergi le entregó sus comentarios sobre su plato algo que la sacó de sus casillas.

“Pero siempre me cambian las recetas(…) Que haga otra cosa, que agarre un calamar, que agarre un coso que le ponga no sé qué a no se que (…) Es que siempre te juro, a la única que le digan que haga otras cosas…“, mencionó Marengo luego del comentario del Chef Sergi.

“No Gianella, yo te digo como hacerlo bien. Ahora si tu consideras que esto está bien(…) No estás escuchando lo que te estoy diciendo yo he dicho…Vale, pues te lo voy a decir de otra manera la salsa no funciona porque no sabe a nada más que a pimiento, que a chorizo y encima no tiene textura de salsa“, explicó Sergi ya salido de sus casillas.

“Vale entonces te digo lo mismo el relleno sabe un poquito a camarón y el resto sabe a chorizo pues no sabe a camarón a mi me sabe a chorizo. Y además te podría decir que para mi gusto la pasta está demasiado gruesa y esta textura no es de salsa, es de puré, es de crema, es de lo que te dé la gana pero no es de salsa ¿sigo?“, agregó.

Puedes revisar el momento a continuación: