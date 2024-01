Top Chef VIP anunció a los nuevos participantes del programa de cocina, quienes se suman a la competencia conducida por Cristián Riquelme.

Los nuevos participantes que pondrán sus habilidades culinarias a prueba son la periodista Gisella Gallardo; Máximo Menem, hijo de Cecilia Bolocco y Carlos Menem; el actor Marcial Tagle y el comediante Chris Fetterman, cuyos ingresos se verá próximamente en la pantalla.

¿Quién es Chris Fetterman, “Gringo Mode On”?

Chris Fetterman, “Gringo Mode On” como es conocido popularmente en las series sociales, es oriundo de Pennsylvania (Estados Unidos) y llegó al país hace más de una década.

En conversación con Creadores de Radio 13C, revelo que en su país natal conoció a un chileno, lo que lo motivo a visitar territorio nacional. “Cuando era niño tenía un vecino en el barrio, en Estado Unidos, que era chileno, era muy chistoso y jugaba ajedrez”, expresó en el espacio.

En una entrevista con The Clinic realizada el 2019, reveló detalles de su llegada a Chile. “A los 21 años, quise aprender español e hice algunos cursos pequeños en la universidad. Después, viajé a España y me quedé en Sevilla con una familia”.

Luego agregó: “Yo les enseñaba inglés y ellos me enseñaban español, así podía vivir gratis ahí. Después, elegí venir a Chile para dar un paso fuera de mi zona de confort y llegué a Los Andes, donde comencé a hacer clases en un colegio. Luego, fui a Viña del Mar y trabajé en el Mackay School. Me demoré tres años en aprender español fluido”, expresó en aquella oportunidad.

Su carrera en el humor comenzó a temprana edad, en donde realizó numerosos stand up durante su etapa escolar. “Me presenté seis veces y me fue bien dos. Siempre me gustó el arte. Después, volví a intentarlo en la universidad, con un grupo que se llamaba Second floor stand up. Conocí a esos huevones y ahora todos ellos son comediantes profesionales en Estados Unidos. Nos vemos una vez al año, cuando voy a Nueva York”, reveló.

Actualmente, se desempeña como creador de contenido y comediante, en donde solamente en Instagram tiene más de 430 mil seguidores.

En Chile ha participado en espacios como “Mentiras Verdaderas” y “La Huincha”. Y en sus redes sociales muestra vistazos de sus exitosos shows en distintos espacios destinados al humor en territorio nacional.

¿Qué ha pasado en los capítulos más recientes de Top Chef VIP?

El espacio de competencia vio en su primer capítulo la eliminación del comediante Rodrigo Salinas, seguido de la ex participante de Gran Hermano, Trinidad Cerda y más recientemente, el del actor Raimundo Alcalde.

Por una parte, Belén Mora se convirtió en la Top Chef de la semana debido a su buen desempeño, mientras que otros vivieron tensos momentos en la cocina.

Una de los participantes que tuvo un complicado momento fue Pincoya, la ex Gran Hermano se molestó al momento de ir al supermercado del estudio, señalando que su mesón se encontraba más lejos, lo que la dejaba en desventaja. “¿Para qué me dejarán tan allá a mí? Más lo que me demoro. Ahí adelante, para que no me escape… Me da una rabia, hue**”, expresó.

Su molestia continuó durante la prueba. “Tuve que ir como quince veces al supermercado porque no encuentro las hue**”, para luego agregar: “Saben que me da una rabia, porque no encuentro nada. Me dificulta porque es para mí una pérdida de tiempo, que no están todas las cosas ahí, entonces, algunos compañeros agarran más y en su estación tienen muchas cosas y para el resto no dejan“.

“No están a mano y hay que estarlos pidiendo. Entonces, eso también es una pérdida de tiempo. Estoy súper privada, te juro, estoy que me voy. Esos minutos son clave. Si yo tuviera todas las cosas a mano, avanzaría”, puntualizó.