Un nuevo e intenso episodio se vivió la noche de este lunes en las cocinas de Top Chef Vip, en donde nuevamente Pincoya, la finalista de Gran Hermano Chile, vivió un tenso encuentro con los jueces mientras presentaba su plato.

Al presentar la pizza, la chilota le señaló al jurado “No le recomiendo que la pruebe. Se llama ‘lo que botó la ola’”, ante lo cual la chef Fernanda Fuentes replicó: “podría presentarlo al menos con una mejor actitud ante este jurado para que seamos nosotros los que decidimos si lo probamos o no. Creo”.

Sin embargo, la molestia de Galvarini se arrastra desde el capítulo anterior, en donde le llamaron la atención por cantar en la cocina, mientras que el plato tampoco fue del agrado de los jueces.

“¿Usted se vino a reír de nosotros? ¿Usted se vino a reír de sus compañeros?. ¿De qué se está riendo? Ellos (concursantes) se lo están tomando en serio, y usted no. Estuvo cantando durante toda la prueba. (…) Esto no es un programa de canto, sino un programa de cocina”, fue la respuesta de la Chef Fernanda en aquel momento.

Nuevo cruce entre la Pincoya y los jueces de Top Chef Vip

Tras la reprimenda del jurado, Pincoya explicó los motivos de su desinterés al presentar su plato. “Es que cuando uno va contento tampoco les gusta, cuando uno va serio, menos”.

“¿Cómo sabe que no le quedó buena la combinación si usted no la probó?”, preguntó Fernanda, a lo que la ex Gran Hermano replica: “Porque cuando yo vengo a decir que está buena, me dicen que no diga que está buena. Entonces, ahora digo que está mala”.

“Acá hay amurramiento”, comentó Benjamín Nast, quien encontró cosas positivas en el relleno de la pizza de la chilota. “No sé si amurramiento, pero cuando uno viene contenta se enojan. Ahora ando enojada, porque cuando ustedes andan contentos, todos contentos, cuando andan enojados, todos enojados”, expresó Pincoya.

“Aquí hay una cosa súper clara. Nosotros no estamos para sobajearle el lomo a nadie”, afirmó la chef, mientras que Pincoya la interrumpió para decir que ella tampoco. “Escúcheme, por favor, estoy hablando yo y me respeta un momento”, le expresó la chef Fernanda Fuentes.

Para luego agregar: “Cuando las cosas son claras, cuando están buenas, están bien hechas, y ya está, no hay comida ni buena ni mala, hay comida bien hecha o mal preparada, es así de claro. No se trata de gustos. (…) Juzgamos platos, no personas, ojo con eso”.

Mientras que el chef Benjamín agregó: “La verdad, no entiendo la actitud, en su última prueba le fue bien, la felicitamos, le explicamos, esa era la consigna, de eso se trata este programa. Se está quedando, no sé, con la forma, no con el fondo. No lo entiendo”.

Paulina Nin molesta frente a actitud de Pincoya

Mientras esto se ocurría, se escucha a Paulina Nin de fondo sobrepasada por la situación. “Ya va a empezar esta”, para luego decir en el confesionario: “No sé qué es lo que le pasa a la Pincoya, pero es agotador, porque de repente es una persona, de repente es otra y uno dice ‘naaah está actuando, es su papel o su personaje’”.