Este domingo se estrenó un nuevo capítulo de Top Chef VIP Chile. En este los participantes nuevamente se enfrentaron a una jornada de eliminación. Y es que tras no contentar a los chefs varios de los participantes se enfrascaron en una difícil prueba que definió si seguían o no en competencia.

Los problemas comenzaron en la prueba de salvación en la primera parte del capítulo. Y es que los participantes tuvieron competir cocinando con partes no tan conocidas del pollo.

A Pincoya le tocó el contre mientras que a otros de sus compañeros les tocó cocinar con corazones, patas e incluso panitas o alas entre otros más.

Debido a su difícil ingrediente la ex Gran Hermano Chile tuvo momentos complicados con los chefs debido a que no les gustó el plato que había cocinado.

Chef Fernanda destrozó a la chilota

Después de cocinar y presentar su plato vinieron los problemas y es que todo comenzó mal cuando el Chef Benjamín casi vomitó el plato de la chilota debido a que no le gustó el sabor.

Con esto el Chef le mencionó que su plato estaba malo lo que marcó todo lo que le dijo la Chef Fernanda a continuación. Y es que la Chef Fernanda decidió decirle algunas fuertes palabras a Pincoya, esto porque la chilota se encontró cantando durante toda la prueba.

“¿Usted se ha venido reír de nosotros? ¿Usted se ha venido a reír de sus compañeros? Yo creo que se está riendo. Porque ellos se lo están tomando en serio y usted no. Usted estuvo cantando, cantando toda la prueba“, mencionó la Chef a la chilota.

“Yo canto porque yo en la cocina trabajo relajada, trabajo tranquila. Jamás me van a ver así (haciendo gestos de estrés y de encontrarse más intranquila). Si eso quieren ver, no lo van a ver“, mencionó Pincoya en sus comentarios.

“Y no estuvo concentrada porque si no sabe usar la olla a presión perfectamente como se piden ayuda para otro tipo de cosas usted puede ir y decirle ‘¿me podrías ayudar?’. Esto no es un programa en el cual venimos a cantar, no es un concurso de canto, es un programa de cocina y necesito que lo entienda“, le dijo duramente la Chef Fernanda.

“No puede presentar este plato, después de haber hecho algo tan maravilloso en el programa anterior no puede presentarnos esto. Porque usted misma. Usted puso la vara de cómo la íbamos a medir y ahora viene con esto“, agregó a lo dicho anteriormente la chef algo que mantuvo a la chilota con mala cara durante todo el rato.

Ante esto, Pincoya no quiso quedarse callada entonces decidió responderle a la chef por sus palabras asumiendo que no es su mejor plato.

“Pero en la cocina igual uno puede hoy día te pueden calificar bien y también te pueden calificar mal (…) Yo asumo mi responsabilidad así que si lo encuentran malo esta bien, me voy nominada no más“, mencionó la chilota ante los dichos de la Chef.

“No se trata de encontrarlo bueno o malo. De qué me guste o no me guste. Sabe lo que significa, sabe lo que es importante aquí que esté bien hecho. No es ni bueno ni malo, esta mal hecho. Yo por eso no lo voy a probar“, finalizó la Chef antes de pasar el plato al Chef Sergi.

Puedes revisar el video a continuación:

¿No será mucho?

Posteriormente al pasarle el plato al Chef Sergi, Pincoya decidió decir que a ella le gustaba cantar en la cocina al momento de cocinar.

“Pero uno en la cocina puede cantar“, mencionó con buena cara la chilota.

Ante esto el Chef Benjamin iba a responder pero la Chef Fernanda lo interrumpió rápidamente con un tono de voz muy fuerte.

“En su casa. En este programa se viene a cocinar“, mencionó con fuerte tono de voz y mala cara la Chef.

Y es que los Chefs Benjamín y Sergi probaron el plato por lo menos y dieron comentarios a la chilota mientras que la Chef Fernanda solo le dio duras palabras a la participante sin probar el plato siquiera.

Este no sería la primera vez que ambas mujeres tienen cruces y es que en los primeros capítulos de Top Chef ambas tuvieron encontrones debido a la actitud de Pincoya frente a la competencia.