Los ex participantes de Gran Hermano han visto una nueva adquirida fama luego del terminó del reality. Y es que las tres finalistas han visto abiertas varias puertas para trabajos en televisión.

Por ejemplo, Jennifer Galvarini conocida como la Pincoya Sin Glamour continúa trabajando en CHV en el nuevo programa de Top Chef VIP. Junto con Trinidad Cerda, otra de sus ex compañeras, la influencer tendrá una participación en el programa de cocina de famosos y la veremos explorar un nuevo lado en la televisión.

Por esta razón la oriunda de Chiloé habló con RedCarpet y reveló detalles sobre su participación en el programa y también sobre algunos de sus ex compañeros de encierro de Gran Hermano.

Distanciamento con Cony

Una de las cosas que más llama la atención después del término del reality es el distanciamiento de Pincoya con Constanza. Y es que ambas participantes que fueron grandes amigas durante el reality ahora ya no se han visto juntas.

Ante esto la chilota destacó que con sus ex compañeros de encierro no se llama y es que no tiene sus teléfonos ya que con la única persona con la que habla es con Francisco.

“Yo los vi en una oportunidad pero yo no tengo sus teléfonos(…) Es que es como del momento, es como que no ninguno se ha dado el tiempo como para decir oye pasame tu número es super loco. Yo siempre he dicho es como cuando tu sales de cuarto medio de repente pasan tiempo que no te ves y después te encuentras en los pasillos y bacán“, explicó.

De igual forma, la misma Pincoya declaró que no sabía que Constanza se encontraba trabajando en el mismo canal y que se enteró porque le habían dicho pero que no se había encontrado con ella de momento.

“Nada y eso que está en el mismo canal pero en diferente sección eh no. Así me contaban… pero ya nos encontraremos así como nos encontramos acá con la Trini po“, mencionó.

Puedes revisar los dichos de Pincoya a continuación:

Participación en Top Chef Vip

Sobre su participación en Top Chef Vip la chilota y tercera finalista con más votos de Gran Hermano Chile destacó que era una experiencia “Muy enriquecedor. Estresante pero enriquecedor“.

Y es que según explicó a RedCarpet el hecho de que la competencia sea con tiempo la hace estar más estresada porque a ella le gusta cocinar de manera más tranquila.

“Te piden tiempo. ‘Ya vamos a cocinar’. Y empieza a parecer que la hora pasa muy rápido. Pero yo siempre en la cocina trabajo muy tranquila, no se nota que estoy nerviosa pero si estoy con los nervios tomados pero trabajo tranquila. Ha sido muy bueno que me hayan elegido. Igual he tenido mis altos y mis bajos eh cuando me llaman la atención como que me privó igual media tozuda salí igual pero de a poco me voy encaminando, ya de a poco voy agarrando vereda“, mencionó.

Sobre el cambio de competencia entre Gran Hermano y Top Chef destacó que “No es lo mismo“ y es que con Top Chef Vip puede salir a darse una vuelta o ir a la plaza a hablar con su familia y demás cosas algo diferente que no podía hacer en el reality show más famoso del mundo.

Sobre el enfrentarse a tres nuevos jurados en competencia destacó que siempre se mantiene firme y no se poner a llorar cuando la retan.

“Yo no le hago caso. Me entra la rabia pero no yo no le lloro. Nica. Firme. Pero si cuando veo a mis compañeros llorar uta ahí me conmuevo y ahí empiezo a llorar yo también, aprovechó de llorar por mi también“, mencionó.

Puedes revisar el video de los dichos de Pincoya a continuación: