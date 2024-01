Gianella Marengo, la reconocida comunicadora nacional, se sumó a la primera versión de Top Chef VIP Chile, la cual está a pocos días de llegar a la pantalla de Chilevisión. Sin embargo, la reconocida ex recluta del reality Pelotón sufrió un fuerte accidente durante la competencia, en donde perdió parte de uno de sus dedos.

Durante la presentación del programa, la también ex integrante de Yingo entregó detalles de su accidente a RedCarpet y reveló cómo ha continuado su proceso de recuperación, además de comentar cómo ha sido su paso por la competencia.

El accidente de Gianella Marengo en Top Chef VIP

El avance del programa reveló que la comunicadora sufrió un grave accidente, sin embargo, no se entregaron más detalles en aquel momento.

“Esto es para rato, la recuperación para que el dedo quede sellado es de larga. Yo entendí que esta pasada por este programa no va a ser con el índice usándolo, voy a tener que usar otra estrategia para tratar de cortar de otra forma, porque esta super difícil, es acostumbrarse a usar algo de nuevo”.

“No estoy en la competencia ahora, por el momento, yo estoy super animosa, super positiva, pero me dijeron esta semana que tenía que estar fuera, ver la recuperación a mi dedo, lo más importante es eso”.

“Tengo que ver bien que cicatrice un poco. Son capas y capas que se salieron, de hecho me hicieron una radiografía para ver si había llegado al hueso”.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La comunicadora reveló que todo sucedió durante una prueba por la inmunidad mientras manejaba una mandolina.

“Me quedaban cuatro minutos, quería hacer una decoración, estaba compitiendo por la inmunidad y al usarla de forma irresponsable, sin los accesorios que tendría que haber usado, la paso, la paso y dije una más y boom”.

“Lo peor de todo es que me estaban saliendo muy delgado los pedazos y ahí paso, paso dedo, paso todo. Fue horrible”.

Tras el complejo momento, Gianella señala que se asustó inmediatamente. “Lloré, grite, entre como en una crisis. Cortaron el audio del lounge, porque había otros compañeros, porque estaba gritando, me dio pena porque no había vuelta atrás, no es que mañana me ponga un parche y se acabó. Es la movilidad de un dedo índice de la mano derecha”.

Su amor por la cocina

La participante de programas como Fiebre de Baile y El Baile en TVN, en donde llegó a instancias finales, señaló que se sintió muy contenta con la invitación debido a su afición a la gastronomía. “Yo vivo cocina, desde hace mucho tiempo, muchos años. En pandemia hice clases de cocina”.

Asimismo, señala que está siempre muy enfocada en sus motivaciones.“Soy super minuciosa e exigente (…) entonces estoy feliz de estar acá, feliz de esto.

“Pero a veces la vida te pone situaciones que uno tiene que pasarla de la mejor forma y nada, ir en contra a veces de lo que uno quiere, pero voy a salir de esto”.

La exigencia de la competencia está en manos de los implacables jueces Sergi Arola, Fernanda Fuentes y Benjamín Nast.

“Para mí era un honor que ellos probaran mis platos, el día que yo entré me emocioné, era como ‘yo estoy acá’, fue heavy. Estuve muy nerviosa, de sentirme no capacitada para poder hacer un plato a la altura de los chefs. Cuando probaron mis platos fue bacán, me ha ido bien y me ha ido más o menos… y mal también, pasa de todo en esta cocina”.

“Me encantan los desafíos, soy super competitiva, me gusta ganar, quiero aprender. A mí me ha tocado, dentro de las competencias que he estado, cumplir el proceso completo. No me gustaría quedarme en la mitad pensando en que pudo haber pasado”.

¿Cuándo se estrena Top Chef VIP?

El programa llegará a la pantalla el próximo domingo 14 de enero a partir de las 22:30 horas por las pantallas de Chilevisión. Asímismo, habrá un react al debut del espacio de la mano de Rodrigo Gallina y Felipe Sánchez, el cual será transmitido por Youtube y Twitch.