Top Chef Vip comienza con una nueva temporada en Chilevisión que promete sorprender a los televidentes con nuevas recetas y competencias culinarias. La producción llega con la conducción de Cristián Riquelme y la participación de tres destacados chefs que serán los jueces de la competencia: Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast.

Asimismo, se dio a conocer quiénes son los y las concursantes, como también el día de su estreno y horario de transmisión, causando bastante expectación a los seguidores del programa.

¿Cuándo comienza Top Chef Vip?

¡Atención amantes de la cocina! La nueva temporada del programa culinario se estrena el próximo domingo 14 de enero a las 22.30 horas, después del noticiero Chilevisión Noticas Central.

¿Cuál es el horario de Top Chef Vip?

La transmisión del espacio está programada de domingo a miércoles a las 22:30 horas, justo después del noticiero del canal.

¿Quiénes son los participantes de Top Chef Vip?

La lista de 14 participantes es la siguiente:

Belén Mora

Maxi Ferrés

Carlyn Romero

Paulina Nin de Cardona

Berta Lasala

Rodrigo Salinas

Trinidad Cerda

Alonso Quintero

Ana María Muñoz

Raimundo Alcalde

Gianella Marengo

Jennifer Galvarini (Pincoya)

Jordi Castell

Juan Pablo Álvarez

Gianella Marengo tiene accidente en grabaciones de Top Chef Vip

La modelo y ex Pelotón sufrió un accidente mientras se encontraba grabando la competencia de Top Chef Vip que sorprendió a los seguidores del rostro televisivo, debido a que se cortó un dedo con un una mandolina.“Fue error mío no ocupar el aparato completo para cortar“, indicó en sus redes sociales.

Con esto agregó: “Jamás me había pasado algo así, pero bajo presión y contra el tiempo no salió como yo pensaba”, explicó.

Tras ver su mano totalmente ensangrentada, sostuvo: “Me asusté mucho cuando vi que me faltaba una parte del dedo, lloré mucho, la producción se portó súper bien, me calmaron y me llevaron en ambulancia a la clínica”.

Y continuó: “Gracias también a todos mis compañeros de Top Chef que me mandaron mensajitos, volveré recargada con todo”, aseguró.

Luego, la modelo e influencer finalizó con una frase motivacional: “Cada adversidad de la vida la tomo como aprendizaje. Vamos por más”.

Rodrigo Salinas como expulsado de Top Chef Vip

De acuerdo con el panelista de Zona de Estrellas, Manu González, Rodrigo “Guatón” Salinas fue retirado del programa culinario debido a comportamientos que no fueron bien recibidos ni por la producción ni por los demás participantes.

“Dos días de cursos, tres de grabaciones”, fue el tiempo que alcanzó a estar el exClub de la Comedia, reveló González.

“Hoy ha sido expulsado, por mal comportamiento. Tuvieron que parar la grabación. Lamentablemente, uno de los que pintaba como favoritos, ha quedado fuera del programa. Rodrigo Guatón Salinas, expulsado de Top Chef”, contó el español.

Hasta el momento no se sabe las razones de su expulsión pero lo que sí, es que “no irá más”.