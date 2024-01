Este día lunes se vivió un nuevo capítulo de Top Chef Vip y en este segundo capítulo vimos nuevamente a los participantes competir para no ser eliminados en esta primera semana de competencia.

Una vez más vimos cómo los participantes siguen aprendiendo y aún les cuesta conquistar a los Chefs con sus platos y es que hay aciertos pero también hay fallas que hay que arreglar.

Luego de la eliminación inesperada de Rodrigo Salinas por fin la programación del programa sigue su camino y este día lunes pudimos ver finalmente al primer nominado de la semana y que el se enfrentará a la eliminación el día miércoles.

No haya como conquistar a los jueces

Una de las que ha tenido difícil es Pincoya. Y es que la chilota no ha tenido buenos inicios en el programa de cocina ya que ha sido retada por los jueces por sus platos los que no han estado del todo buenos.

Si bien ha tenido sus aciertos, como su huevo a la paila de aluminio que resultó salir bien, lo cierto es que en las preparaciones más complicadas la ex Gran Hermano ha tenido difíciles momentos con los Chef.

En este segundo capítulo la primera competencia se realizó para definir al Top Chef Vip de la semana. En esta los participantes debían realizar un plato típico chileno y a Jennifer le tocó hacer pastel de choclo el que no encantó a los jueces.

“Hice un machitún ahí. Obligado no más me encomendé. Ya a la buena de Dios no más. Al final uno le ponga o no le ponga ellos siempre le van a encontrar algo mal“, mencionó en sus primeros comentarios.

Finalmente la chilota no logró convencer nuevamente a los Chefs y reflexionó sobre sus platos. Y es que los Chef Fernanda, Benjamín y Sergi le dieron consejos para que ella pueda abrirse a aprender en la cocina.

“¿Usted quiere ganar este programa o por último llegar a los cinco finalistas o por último aprender? (…) Si quiere aprender no sea cerrada y entienda que lo que le queremos decir es para que usted mejore. Nosotros ya sabemos cocinar, queremos que aprenda usted. Tómelo a bien porque lo único que queremos es que mejore usted pa que después cuando llegue en su casa por último si no gana cocine rico“, le mencionó la Chef Fernanda cuando evalúo su plato.

“Obvio que le puse amor pero lo que pasa es que los Chef son de paladares muy finos po y uno cocina más de dueña de casa. Así que ya no sé qué más hacer“, mencionó Pincoya entre sus comentarios.

Puedes revisar la evaluación de Pincoya con su plato de comida típica chilena a continuación desde el minuto 9:18:

¿Quién se convirtió en el Top Chef Vip de la semana?

Finalmente tras la primera competencia de platos típicos chilenos Jordi Castell se convirtió en el primer Top Chef Vip de se la semana. Y es que el fotógrafo se llevó el premio y el pin distintivo.

Esto porque Castell conquistó a los Chef con su plato de tomaticán con título de “tomaticán deconstruido de Colbún” se ganó la inmunidad de la semana luego de no haber tenido grandes platos en sus primeras competencias y haber tenido diversos encontrones con la Chef Fernanda.