La primera temporada de Top Chef Vip comenzó con todo, ya que tan solamente dos capítulos emitidos, ya hubo una inesperada eliminación y ahora se suma un primer nominado que queda en zona de peligro de abandonar la competencia gastronómica de Chilevisión.

En el primer episodio del programa, el panel de jueces, compuesto por Benjamín Nast, Sergi Arola y Fernanda Fuentes, decidieron eliminar al comediante Rodrigo Salinas, debido a que consideraron que no se estaba tomando en serie la competencia.

En el segundo capítulo, los desafíos continuaron y decidieron quién es el primer participante que queda en zona de peligro.

¿Quién es el primer nominado de Top Chef Vip?

Tras el primer desafío en pareja en donde debieron cocinar comida chilena, la dupla compuesta por las actrices Berta Lasala y Belén Mora fueron uno de los peores platos de la noche. “Nosotras nos comunicamos bien, lo que no se comunicó fueron nuestras ideas”, expresó la comediante.

Jordi Castell se convirtió en el inmune de la semana, por lo mismo, tuvo la opción de salvar a una de ellas de la eliminación, y decidió que Belenaza siga en placa, teniendo que defender su permanencia el próximo domingo.

La eliminación de Rodrigo Salinas

Tras la primera prueba del espacio, los jueces eligieron a los peores platos en donde saldría el primer nominado, sin embargo, ocurrió una decisión inesperada por parte de los jueces.

Por emplatado y errores de ejecución en sus platos, los peores evaluados fueron Trinidad Cerda y Raimundo Alcalde. Mientras que cuando nombraron a Rodrigo Salinas, Sergi agregó que además tiene una “incorrecta actitud hacia este jurado y este programa”, nominado así al comediante y ex integrante de El Club de la comedia, quien bromeó fingiendo que lloraba tras escuchar su nombre, generado la molestia del jurado.

Al momento de deliberar, Sergi señaló que sentía que “le estaban tomando el pelo”, mientras que Benjamín agregó que sentía que “era una falta de respeto. “Pero no solo a hacia nosotros, también al público u a los compañeros, porque hay mucha gente que se lo está tomando en serio”, agregó Fernanda.

“Un chiste, yo no lo voy a aguantar”, señaló Sergi, expresó el chef español, señalando que no permitirá este tipo de actitudes. “Hay una serie de circunstancias que a nosotros y a la gente en su casa ofende y no podemos pasar. Hemos decidido unánime que hay una persona que no tiene la actitud necesaria, ni el respeto necesario para continuar en Top Chef VIP.

Eliminado de forma inmediata al humorista en vez de nominarlo como se había señalado, impactando así al resto de los participantes, quienes no esperaban la determinación del jurado en el primer capítulo.

“Yo a Rodrigo lo quiero mucho, pero siento que fue una falta de respeto hacia los jueces y para quienes nos estamos tomando en serio esta competencia y queremos aprender“, comentó Belén Mora.

“Nunca pensé que me iba a ir el primer día, pensé que me iba a ir el segundo día. Me quedé con hartas ganas”, explico Rodrigo tras su eliminación.