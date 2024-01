No queda nada para que comience una nueva temporada de Top Chef, el programa culinario que ha tenido un gran éxito en las pantallas de Chilevisión. Asimismo, esta vez tendrá participantes con invitados famosos y conocidos rostros de televisión.

El programa sigue un formato en el que un conjunto de chefs compite en desafíos culinarios diversos, siendo evaluados por expertos chefs con amplia experiencia y otros profesionales de la industria culinaria.

Por ese lado, la adaptación chilena de “Top Chef VIP” está a punto de llegar para revitalizar la programación principal de Chilevisión en el horario prime. Pero eso no es todo, porque también habrá reacts de su transmisión en vivo, y afirman que podría ser conductores de Gran Hermano.

¿Dónde ver Top Chef VIP en vivo?

Esta novedad del programa se dio a conocer a través de un spot protagonizado por Rodrigo “Gallina” y Pipe Sánchez, en donde invita a la audiencia a sintonizar los canales de Twitch y YouTube de Chilevisión, donde se llevará a cabo la transmisión del programa.

Mientras que “Gallina” aporta su experiencia culinaria tras su participación en MasterChef Celebrity (Canal 13), el hermano menor del presentador Cristián Sánchez posee un extenso historial vinculado a la gastronomía y es propietario del restaurante Chicken Love You.

Así como la emisión del programa de cocina, el react del programa se transmitirá de domingo a miércoles en horario prime.

¿Cuándo y dónde comienza Top Chef Vip?

Este domingo 14 de enero a las 22:30 horas, justo después de CHV Noticias Central.

¿Quiénes son los participantes de Top Chef Vip?

Según el anuncio de Chilevisión, la primera edición de este programa contará con la participación de 14 personalidades reconocidas del mundo del espectáculo, quienes serán sometidas a la evaluación de un jurado compuesto por tres destacados chefs: Fernanda Fuentes, Sergi Arola y Benjamín Nast.

A continuación, te presentamos la lista de todos los confirmados para Top Chef VIP:

Paulina Nin de Cardona .

. Berta Lasala .

. Rodrigo Salinas .

. Raimundo Alcalde .

. Juan Pablo Álvarez .

. Belén Mora .

. Maxi Ferres.

Trinidad Cerda .

. Gianella Marengo.

Jordi Castell .

. Carlyn Romero .

. Ana María Muñoz (Zapallito Italiano) .

. Jennifer Galvarini (Pincoya) .

. Alonso Quinteros.

El éxito de un programa

“Top Chef VIP”, con más de diez temporadas en Estados Unidos y transmisiones exitosas en países como Canadá, México, Italia y España, ha cosechado elogios de críticos especializados en todo el mundo. Medios influyentes como The New York Times, The Guardian y The Hollywood Reporter lo han calificado positivamente, describiéndolo como: “uno de los mejores realities de competencia jamás producido”, “es un programa sobre las personas y su amor eterno por su oficio” y “Top Chef es comida reconfortante y confiable como serie de televisión. Está lleno de momentos que garantizan tanto dramatismo como alta cocina”.