Este domingo 14 de enero se estrenó el primer capítulo de Top Chef Vip. El nuevo programa de cocina de CHV debutó en el canal y nos presentó a los 14 participantes que compiten por el gran premio.

Aquí vimos cómo los participantes conocieron por primera vez a los jueces y además tuvieron sus primeros encuentros con ellos en las primeras pruebas para ver sus habilidades en la cocina.

Los primeros participantes que tuvieron sus encontrones con los Chefs Fernanda, Benjamín y Sergi fueron Jordi Castell y Jennifer Galvarini y es que ambos vivieron tensos momentos con la Chef Fernanda durante las pruebas.

Pincoya tuvo cruce con los jueces

Luego de ser aclamada por los jueces con su tan buen huevo a la paila de aluminio la chilota vivió un mal momento en la prueba de nominación al presentar una merluza austral que no conquistó a los jueces.

Y es que Pincoya presentó una “merluza brava” un plato que contenía una merluza con papas chilotas bravas y verduras. Tristemente para la ex Gran Hermano su preparación no logró seducir a los jueces y es que estos en todo momento destacaron que esperaban mucho más de la chilota.

“Cuando he visto que te tocaba la merluza me he alegrado por ti porque he pensado ‘mira Pincoya que viene de la Isla Grande de Chiloé tiene el instrumento perfecto para traer toda la sabrosura de la isla hasta Top Chef’. Y el problema es que no veo el luche, no veo cochayuyo, no veo el ajo chilote. No veo todo lo que le da la sabrosura, todo lo que le da esa magia a la cocina chilota“, mencionó Sergi al momento de evaluarla.

Pincoya con este comentario destacó encontrarse privada e incluso destacó que en la Isla no se comía la merluza con luche a lo que le destacaron que era una “prueba creativa”.

Cruce con la Chef Fernanda

El problema no fue con los jueces Sergi y Benjamin y es que ambos solo mencionaron que querían ver la magia de la Isla en la cocina de Pincoya.

La diferencia fue con la Chef Fernanda y es que la chilota tuvo un tenso cruce con la jueza ya que está encontró espinas en el pescado de Pincoya, algo grave en la cocina profesional.

“El pescado con espinas yo no me lo voy a comer. No está sabroso Pincoya“, destacó la Chef Fernanda.

“Por qué no se quedó callada no más y lo dejó al lado del plato. No tuvo que mostrarlo para restregarme en la cara que yo deje la espina. Qué le voy a decir a mi mami“, mencionó Pincoya en la entrevista.

“Bueno igual voy a tener que hacerme la que le hace caso no más po, cierrrto. Yo estaba privá si me había entrado la rabia. Ya para la otra preparación le voy a hacer luche y todas esas injundias que ellos quieren. Pobre de que lo encuentren malo“, mencionó Pincoya.

Puedes revisar el video completo del momento de Pincoya con los jueces a continuación: